6 propuestas para honrar el Día del Animal

1. Nutrican

Nutrican permite equipar a las mascotas de la casa con todo lo necesario en un solo lugar

Para los que tienen perro o gato en casa, Nutrican es una de esas tiendas que resuelven todo en un solo lugar. Su tienda online ofrece alimentos de las marcas más reconocidas del mercado (Royal Canin, Pro Plan, Eukanuba, entre otras) y una selección de accesorios que va desde comederos y juguetes hasta elementos de paseo e higiene. Una buena ocasión para renovar lo que le falta al compañero de casa.

10% en accesorios y 5% en alimento para perros y gatos todos los días

2. Wellvet Clínica Veterinaria

Wellvet es una clínica con atención las 24 horas y profesionales capacitados para contener a animales y dueños Seva Levitsky

Cuando la situación es más seria que un simple chequeo, Wellvet es la clínica veterinaria de referencia en Buenos Aires. Atiende las 24 horas, cuenta con más de 20 especialidades, dos quirófanos, laboratorio propio, diagnóstico por imágenes e internación de mediana y alta complejidad. Todo en 800 m² pensados para perros y gatos, con salas de espera separadas para cada uno.

20% en servicios de atención clínica e internación y 10% en atención de especialistas, imágenes, cirugías y demás servicios, todos los días

3. Mi Vet Shop

La plataforma de Mi Vet Shop permite acceder a todas las veterinarias y pet shops en un solo lugar

Mi Vet Shop reúne a veterinarias y petshops de todo el país, cada una con su propio espacio virtual. La idea es simple: comprás online pero en la tienda de tu barrio de siempre, con sus productos, sus precios y sus formas de envío. Una forma de no resignar la confianza del vínculo local por la comodidad del e-commerce.

20% en compra online y $8000 de regalo en la primera compra, todos los días

4. Hocicos Pet Boutique

Hocicos cuenta con sucursales en Vicente López y en San Isidro

Este es un pet shop y peluquería canina pensado para los que quieren algo más que lo básico. Además de una selección de alimentos, accesorios y productos para perros y gatos, ofrece baños, cortes por raza y estética canina con turno programado, priorizando el bienestar y la comodidad de cada animal.

10% en peluquería canina, accesorios y piedritas sanitarias y 5% en alimento balanceado, de lunes a sábado

5. Amar Mascotas

Los veterinarios de Amar Mascotas pueden hacer consulta domiciliaria u online

Para los que prefieren no salir de casa (o simplemente no pueden), Amar Mascotas conecta con veterinarios independientes que atienden a domicilio. También ofrece consultas online y guardan todo el historial médico de la mascota en el celular: vacunas, recordatorios y controles en un solo lugar. Cómodo para el dueño, menos estresante para el animal.

15% en consulta veterinaria online y 10% en consulta a domicilio, vacunación, especialidades y laboratorios, todos los días

6. Araucan Clínica Veterinaria

Cortar las uñas, uno de los muchos servicios que proveen en Araucan

En La Plata, Araucan es una clínica de barrio con todo lo que se puede necesitar bajo el mismo techo: consultas, vacunas, exámenes complementarios, cirugías, alimentos, petshop y farmacia. El tipo de lugar al que se va con un problema puntual y se termina volviendo siempre.

15% en servicios, pet shop y farmacia y 5% en alimentos, todos los días