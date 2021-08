Un día perfecto en Bariloche

La previa

¿Tenés tu seguro al día? Recordá que con todos los protocolos y la posibilidad de cancelaciones es importante estar atento a cualquier imprevisto. Para eso, Assistravel ofrece planes y propuestas ideales para viajar tranquilo.

Otro punto a considerar es el alquiler de auto, vital para poder conocer las bellezas de la zona con mayor libertad. Cactus Rent a Car te ofrece no solo variedad de autos sino de seguros, con combos o paquetes para que el tema movilidad no sea un dolor de cabeza.

El disfrute

Una vez en Bariloche, es hora de comenzar a disfrutar de esta merecida desconexión. Imposible pensar en esta zona sin fantasear con una excursión al Cerro Campanario. Este ofrece una de las vistas panorámicas más impactantes del mundo, posible de apreciarse de a poco: la subida en aerosilla dará un primer pantallazo, y la visita a la confitería a 1500 metros sobre el nivel del mar terminará de deslumbrar.

Para los que planean esquiar, el Refugio Lynch es otro punto ineludible. No solo permite apreciar una vista panorámica desde la cima norte del cerro Catedral, sino que además este año ofrece un servicio all inclusive en su búnker del segundo piso, donde a través de una reserva previa se podrá acceder a una mesa o living, junto a gastronomía y bebidas ilimitadas. Un perfecto espacio para volver en cualquier momento del día. En ese marco, los socios de Club no solo tendrán beneficios al momento de abonar, sino también disfrute extra: el búnker tiene para ellos un sector de livings exclusivos con tótems para cargar celulares y un cómodo secador de guantes.

Y para la hora del descanso, el Hotel Bellevue es una gran opción: un hospedaje con vista al lago Nahuel Huapi cuenta además con un salón de té que invita a relajarse y prepararse para un nuevo día de aventuras, en uno de los lugares más bellos del país.

Todo esto, junto a Club, que te alcanza descuentos en cada momento del día. ¡Disfrutá estos y todos los beneficios que la temporada tiene para vos!

Divina Patagonia

