Un empleado de la UBA de 22 años murió tras caer del tercer piso de un edificio frente a la Facultad de Medicina

Un trabajador nodocente de 22 años, que trabajaba en la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), cayó de un edificio ubicado en Balvanera, frente a la Facultad de Medicina.

Según fuentes consultadas por LA NACION, efectivos de la Policía de la Ciudad se desplazaron a las 8 hasta Uriburu al 800 tras recibir un llamado sobre una persona que se había arrojado desde un tercer piso.

Un empleado de la UBA de 22 años murió tras caer del tercer piso de un edificio frente al Hospital de Clínicas

Al llegar, los uniformados encontraron al joven sobre el asfalto y solicitaron la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Desde el servicio de emergencias precisaron a este medio que, tras el arribo de una ambulancia, se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, pero sin éxito.

Acto seguido, se constató el fallecimiento del empleado de la Universidad de Buenos Aires. Por el hecho, se abrió una causa judicial que tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, bajo la carátula de “suicidio”.

El incidente ocurrió a varios metros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Nicolás Suárez

En diálogo con este diario, fuentes de la UBA difundieron el siguiente comunicado: “Lamentamos informar que en la mañana de hoy se produjo el fallecimiento de un trabajador nodocente frente a las instalaciones de la sede central de la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA). Aunque aún se están realizando las actuaciones correspondientes, se trataría de un caso de suicidio”.

“Ante el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia correspondientes. En primer lugar, se dio intervención al SAME y luego a la Policía de la Ciudad, que trabajó en el lugar para realizar las pericias y las investigaciones pertinentes. Se abrió una causa judicial que se tramita en la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N°50.”, completaron.

El edificio de DOSUBA permanecerá cerrado durante este miércoles por duelo

Asimismo, en la cuenta oficial de DOSUBA en Instagram se informó que el edificio permanecerá cerrado durante este miércoles por duelo. El organismo ofrece desde hace más de 40 años funciona como prestadora de servicios de salud para todos sus afiliados, docentes y nodocentes.