Un especialista en longevidad explicó por qué salir y tener contacto con gente es fundamental para los adultos mayores

A raíz del cuadro de bronquitis que atraviesa Mirtha Legrand, el médico cardiólogo Mario Boskis explicó por qué mantener una vida activa, salir y relacionarse con otras personas puede favorecer la longevidad de los adultos mayores. Según sostuvo, conservar un propósito y evitar el aislamiento resulta tan importante como atender los cuidados particulares que requiere la salud en esa etapa de la vida.

En diálogo con LN+, el especialista señaló que actualmente se habla cada vez más de una “longevidad saludable”, debido al aumento de la expectativa de vida. En ese sentido, remarcó que la edad no debería implicar necesariamente abandonar aquellas actividades que generan bienestar, entusiasmo y motivación.

Sin embargo, aclaró que esta recomendación debe convivir con determinadas medidas de prevención, principalmente durante el invierno, cuando aumentan la circulación de virus y las posibilidades de permanecer en espacios cerrados con otras personas.

MArio Boskis, sobre la salud de Mirtha Legrand

El propósito de vida y su relación con la longevidad

Consultado acerca de si es recomendable que Mirtha Legrand mantenga una agenda activa y salga con frecuencia, Boskis destacó la relevancia que estas actividades pueden tener para su bienestar general.

“Una persona que está en buen estado general quiere disfrutar de la vida y hacer actividades que quizás 20 años atrás, en un adulto mayor, se diría: ‘No, no podés hacerlo, tenés que quedarte en casa’”, explicó.

A continuación, se refirió particularmente a la importancia de sostener un propósito. “Está relacionado con tener algo por qué vivir. Está relacionado con seguir realizando, a pesar de ser adultos mayores, nuestra actividad por el tiempo que nuestro cuerpo lo permita, porque eso favorece la longevidad”, afirmó.

De acuerdo con el cardiólogo, existen investigaciones que muestran los beneficios de conservar aquello que en Japón se conoce como ikigai, un concepto asociado con el sentido o propósito de vida. A esto se suma la necesidad de mantener conexiones sociales y un entorno afectivo presente.

“Cuando uno tiene propósito, tiene conexiones sociales, tiene un grupo de amigos y familia con el cual se comunica y evita el aislamiento, eso favorece la longevidad”, aseguró Boskis.

Mirtha Legrand conduce su ciclo televisivo, a sus 99 años

¿El frío puede provocar una enfermedad?

Boskis también explicó que las bajas temperaturas no causan por sí solas una infección. “El frío per se no enferma”, sostuvo. No obstante, señaló que exponerse sin el abrigo adecuado puede alterar algunos mecanismos naturales de protección de las vías respiratorias.

En el árbol respiratorio existen pequeños filamentos, denominados cilias, que ayudan a movilizar y eliminar las secreciones. El frío puede reducir su movimiento, generar mayor producción de moco e irritación y dificultar la expulsión de esas secreciones. Para que exista una infección, de todos modos, debe intervenir un agente externo, como un virus o una bacteria.

El mayor riesgo durante el invierno se relaciona, entonces, con la combinación de las bajas temperaturas, la mayor circulación viral y la permanencia en ambientes cerrados. “Si hace frío, salimos y vamos a un lugar muy cerrado, y estamos en contacto con gente que puede estar portando virus o con una enfermedad infecciosa, ahí corremos más riesgos”, explicó.

La diva asiste periodicamente a eventos sociales Alejandro Guyot - LA NACION

Los cuidados fundamentales para los adultos mayores

Entre las principales medidas de prevención, Boskis mencionó el uso del barbijo cuando una persona presenta síntomas respiratorios. Según indicó, no se trata de recurrir permanentemente a esa protección, sino de utilizarla para evitar contagiar a otros cuando existe la posibilidad de estar enfermo.

También destacó la importancia del lavado frecuente de manos, debido a que muchos microorganismos pueden transmitirse a través del contacto con superficies. Por eso, recomendó mantener el hábito al llegar a la casa o al trabajo y antes de comer.

Otra herramienta central es la vacunación, especialmente entre los adultos mayores. El médico mencionó las vacunas contra la gripe y la neumonía, además de la protección disponible frente al virus sincicial respiratorio.

En todos los casos, recomendó consultar al médico de cabecera, quien conoce los antecedentes y los factores de riesgo de cada paciente. “Tu médico sabe dónde está el punto débil y es el que te puede recomendar cuáles serían las vacunas con las que tenés que protegerte para evitar estos cuadros respiratorios o bronquiales”, cerró.