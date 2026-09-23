Un especialista explicó en detalle cuántas veces hay que lavarse las manos y cuál es el lugar de la casa con más gérmenes

“El 80% de las enfermedades se transmiten a través de las manos”, afirmó Jorge Tartaglione en LN+ y desmitificó creencias comunes sobre qué áreas del hogar concentran la mayor cantidad de microorganismos.

Contrario a lo que la mayoría supone, el lugar más contaminado de una casa no es el baño, sino la cocina, debido a la combinación de humedad persistente, restos orgánicos y el calor derivado de la cocción, factores que crean un caldo de cultivo ideal para bacterias, hongos y virus.

Dentro de este espacio, la esponja de cocina se posiciona como el objeto con mayor carga bacteriana, acumulando, según el facultativo, cerca de “3500 millones de gérmenes”.

“Mientras más cosas tengamos en la cocina, mayor cantidad de problemas de contaminación hay”, subrayó.

En cuanto a las recomendaciones, Tartaglione sostuvo: “Algo ideal, que es agarrar un tupper o ponerlo en la bacha de tu cocina, ponerle un poco de lavandina, tirar el trapo, tirar la esponja, lo podés hacer continuamente”.

La cadena invisible de la contaminacion cruzada

Asimismo, hizo hincapié en el salero, un elemento frecuentemente ignorado en las rutinas de limpieza: “El 48% de los frascos que hay en una cocina están contaminados” por contaminación cruzada, producto de manipular carne cruda y luego tocar el recipiente sin previo lavado de manos, permitiendo que los patógenos se transfieran directamente al condimento.

El celular, un foco clave

El análisis también puso el foco en el teléfono celular, ya que las personas suelen llevar el dispositivo al baño: “6 de cada 10 celulares está contaminado con materia fecal”. En este marco, el especialista recomendó lavarse las manos al finalizar cualquier uso del sanitario: “Palma con palma, dorso con dorso, dedo con dedo, pulgar, pulgar, pulgar”, detalló sobre el lavado.

En cuanto al secado de las manos, aclaró que es un paso fundamental, ya que dejarlas húmedas incrementa significativamente la posibilidad de crecimiento bacteriano. Si bien los dispositivos de aire caliente son comunes en lugares públicos, el profesional prefirió el uso de papel descartable para asegurar una sequedad total.

El especialista subrayó además una práctica esencial para reducir la dispersión de microorganismos: bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena, debido a que “la dispersión de los gérmenes son 8 metros”, advirtió, enfatizando que las corrientes de aire transportan estas partículas a través del baño.

Por último, ante la duda sobre cómo el ser humano logra mantenerse saludable a pesar de esta convivencia constante con agentes patógenos, el especialista explicó que, pese a las defensas naturales, cuando la persona está vulnerable o en una etapa de la vida más compleja, es mucho más difícil evitar el contagio.