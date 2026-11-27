SAN CARLOS DE BARILOCHE.— A escasas semanas del inicio formal del verano, la fisonomía de las costas de esta ciudad cordillerana presenta un aspecto atípico respecto a los últimos años. Las aguas de los principales espejos hídricos de la región –como los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez y Moreno– registran alturas cercanas a un metro por encima de los valores habituales para esta época del año, ganando terreno sobre la línea costera y reduciendo notablemente el espacio disponible en balnearios y paseos.

Esta marcada crecida estacional es consecuencia directa de la combinación de intensas lluvias registradas durante septiembre y octubre con un rápido proceso de deshielo en las altas cumbres. Como resultado, sectores emblemáticos de la ciudad y sus alrededores exhiben una franja de playa sumamente estrecha o completamente tapada por el agua.

Las aguas de los principales espejos hídricos de la región registran alturas cercanas a un metro por encima de los valores habituales Marcelo Martinez

Entre las zonas más afectadas se observan sectores del lago Gutiérrez (como la playa frente a Arelauquen), la Bahía de los Troncos en Circuito Chico, Bahía Serena, la Playa Sin Viento en el lago Moreno y la zona céntrica del Puerto San Carlos, donde muelles y pasarelas han quedado al límite del desborde.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) evalúa mensualmente el nivel del lago Nahuel Huapi a partir de mediciones automáticas registradas de forma continua desde 1994 mediante sensores de presión situados en las estaciones de Bariloche (Puerto San Carlos y Bahía López) y Villa La Angostura.

Muelles y pasarelas han quedado al límite del desborde en algunas zonas Marcelo Martinez

De acuerdo con los registros oficiales del 21 de noviembre de 2026, el lago alcanzó una altura de 5,09 metros con un caudal medio diario de 318 m³/s. En la actualización del 25 de noviembre de 2026, la estación registró una altura del agua de 4,98 metros, un caudal medio diario de 305 m³/s.

A comienzos de noviembre, los niveles estaban en torno a los 2,44 metros en el sector de Puerto San Carlos. Ese incremento en el volumen acumulado confirma el sostenido ingreso de caudal proveniente de las cuencas altas durante la primavera.

“Hace 30 años era normal”

Para interpretar las causas detrás de este comportamiento hídrico, diversos especialistas en ciencias de la atmósfera y geología coinciden en señalar el papel determinante del fenómeno climático de El Niño en interacción con las tendencias climáticas de la región.

Esta marcada crecida estacional es consecuencia directa de la combinación de intensas lluvias y un rápido proceso de deshielo en las altas cumbres Marcelo Martinez

Ezequiel Marcuzzi, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, encuadra la situación en el marco macroclimático regional al explicar que con el fenómeno de El Niño se registraron lluvias y nevadas superiores a lo normal en la cuenca, lo que, sumado al posterior ascenso de las temperaturas, desencadenó un rápido derretimiento.

Asimismo, Marcuzzi aclara que la distribución espacial de las precipitaciones no fue homogénea en toda la Patagonia: hacia el sur de Río Negro, si bien existieron aportes hídricos, el impacto no alcanzó la misma magnitud.

Por su parte, Agustina Reato, geóloga, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del CONICET en el Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), explica que generalmente esta es la época en que los lagos suelen alcanzar su cota más alta por el derretimiento acelerado de la nieve de altas cumbres. Sin embargo, enfatiza que en este período se sumó el efecto de precipitaciones anómalas vinculadas a El Niño.

Las lluvias y nevadas superiores a lo normal, sumadas al posterior ascenso de las temperaturas, desencadenó un rápido derretimiento Marcelo Martinez

Además, la especialista remarca que en la región intervienen otras variables macroclimáticas como el Modo Anular del Sur (SAM o corriente circumpolar antártica), que puede interactuar amortiguando el impacto de El Niño, si bien este último ha regido las condiciones climáticas principales del año.

Para ponderar si esta cota es “normal” o excepcional, Santiago Hurtado, investigador en ciencias atmosféricas y meteorólogo, menciona que es necesario analizar el cambio de régimen en las últimas décadas: “El régimen climático de la Patagonia norte cambió a condiciones más secas y cálidas, por lo que hay menos agua que antes. La altura del lago es una marca que hace 20 o 30 años era ‘normal’, pero en el clima actual, debido al calentamiento global, representa una situación excepcional de exceso hídrico”.

Qué esperar para el verano

La inquietud central de residentes y visitantes radica en saber en qué momento y a qué ritmo las playas comenzarán a recuperar su extensión habitual a medida que avance la temporada estival.

Para dimensionar la duración del evento pacífico, la reconocida meteoróloga Carolina Vera precisa la escala temporal del fenómeno: el pronóstico indica que El Niño alcanzará su valor máximo de temperatura superficial en el Pacífico ecuatorial hacia fines de año, iniciando luego un lento declive que se extenderá hasta el final del otoño.

La inquietud central de residentes y visitantes radica en saber qué sucederá en el verano Marcelo Martinez

Respecto a la respuesta física del lago Nahuel Huapi, Hurtado analiza el comportamiento de la cota como un balance dinámico entre las entradas (lluvia y deshielo) y las salidas del sistema (evaporación y el caudal evacuado por el río Limay).

Sobre el vaciado natural del sistema, Hurtado advierte que, habitualmente, a partir de noviembre el balance pasa a ser negativo (se pierde más agua por evacuación fluvial y evaporación de la que ingresa), iniciando la curva descendente de la cota. A eso suma el efecto de autorregulación: a mayor altura del lago, mayor es la presión y el caudal expulsado hacia el río Limay (alcanzando más de 300 m³/s), lo que genera una etapa inicial de descenso rápido antes de estabilizarse en un ritmo más paulatino.

Dos escenarios contrapuestos

Sin embargo, Hurtado subraya que el verano actual se encuentra condicionado por la presencia de un evento clasificado como “Super El Niño”, lo que plantea dos escenarios contrapuestos según los modelos de pronóstico.

El primero es un escenario de verano lluvioso: el Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS) proyecta un verano con precipitaciones por encima de la media. De concretarse, la cota del lago bajará a menor velocidad de la esperada y la disponibilidad de playa seguirá acotada durante buena parte de la temporada.

El segundo es un escenario de verano seco: si se contemplan las relaciones estadísticas históricas entre El Niño y la precipitación en la región, se esperaría un verano seco. Bajo este supuesto, el nivel del agua caerá con rapidez, permitiendo una pronta recuperación del espacio costero. “Las dos posibilidades son opuestas, lo que marca lo incierto de lo que está ocurriendo. Estamos frente a un evento climático bastante único”, sostiene Hurtado.

En cualquiera de los dos escenarios, la comunidad científica coincide en que la altura de los lagos irá disminuyendo paulatinamente y la franja de playa se irá ampliando, aunque la velocidad exacta de esa transición continuará sujeta a la evolución climática de las próximas semanas.