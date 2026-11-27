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El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto; aprueban la ley de ludopatía y más fondos universitarios
Además, las escrituras en CABA cayeron 3,4% interanual en octubre, en España se realizó el último debate antes de las elecciones; Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar. Estas son las noticias de la mañana del viernes 27 de noviembre de 2026
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LA NACION
- El Senado aprobó la Ley de Ludopatía tras un fuerte reclamo de la Iglesia. Los libertarios y el peronismo votaron el proyecto aprobado en Diputados, que estaba a punto de perder estado parlamentario. También aprobaron la iniciativa oficialista complementaria que incluye los cambios impulsados por la Casa Rosada. Antes, el Senado le había dado media sanción a la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO en 2027.
- El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto en Diputados. La iniciativa obtuvo en general 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Pero la Casa Rosada perdió la pulseada con las universidades y la oposición logró elevar de 7,3 a 11 billones de pesos las partidas universitarias, además de imponer un refuerzo de fondos para el INTA, el CONICET, el SENASA y el INTI. El proyecto ahora será girado al Senado. Antes, Diputados también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
- Las escrituras en CABA cayeron 3,4% interanual en octubre. Pero, según datos del Colegio de Escribanos, a nivel mensual las operaciones mostraron una recuperación de 2,5% respecto a septiembre. Entre enero y octubre se registró además una caída de 2,8% de operaciones frente al mismo período de 2025.
- En España se realizó el último debate antes de las elecciones entre los cuatro candidatos a jefe de Gobierno. Participaron Pedro Sánchez, quien busca un nuevo mandato con el PSOE, Alberto Núñez Feijóo del PP, Santiago Abascal de Vox y Ada Colau de la izquierda. La crisis de la vivienda, la emergencia migratoria y la corrupción fueron algunos de los temas destacados. Las elecciones se realizarán este domingo 29 de noviembre.
- Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino vuelve a correr después de su gran participación en Las Vegas. La actividad comienza a las 10:30 con la primera práctica libre y la segunda será a las 14. Mañana desde las 11:30 será el tercer ensayo y a las 15 la clasificación para la carrera a 57 vueltas que se corre el domingo a la 1 de la tarde.
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