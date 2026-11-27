El Senado aprobó la Ley de Ludopatía tras un fuerte reclamo de la Iglesia . Los libertarios y el peronismo votaron el proyecto aprobado en Diputados, que estaba a punto de perder estado parlamentario. También aprobaron la iniciativa oficialista complementaria que incluye los cambios impulsados por la Casa Rosada. Antes, el Senado le había dado media sanción a la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO en 2027.

Los libertarios y el peronismo votaron el proyecto aprobado en Diputados, que estaba a punto de perder estado parlamentario. También aprobaron la iniciativa oficialista complementaria que incluye los cambios impulsados por la Casa Rosada. Antes, el Senado le había dado media sanción a la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO en 2027. El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto en Diputados . La iniciativa obtuvo en general 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Pero la Casa Rosada perdió la pulseada con las universidades y la oposición logró elevar de 7,3 a 11 billones de pesos las partidas universitarias, además de imponer un refuerzo de fondos para el INTA, el CONICET, el SENASA y el INTI. El proyecto ahora será girado al Senado. Antes, Diputados también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa obtuvo en general 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Pero la Casa Rosada perdió la pulseada con las universidades y la oposición logró elevar de 7,3 a 11 billones de pesos las partidas universitarias, además de imponer un refuerzo de fondos para el INTA, el CONICET, el SENASA y el INTI. El proyecto ahora será girado al Senado. Antes, Diputados también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Las escrituras en CABA cayeron 3,4% interanual en octubre . Pero, según datos del Colegio de Escribanos, a nivel mensual las operaciones mostraron una recuperación de 2,5% respecto a septiembre. Entre enero y octubre se registró además una caída de 2,8% de operaciones frente al mismo período de 2025.

Pero, según datos del Colegio de Escribanos, a nivel mensual las operaciones mostraron una recuperación de 2,5% respecto a septiembre. Entre enero y octubre se registró además una caída de 2,8% de operaciones frente al mismo período de 2025. En España se realizó el último debate antes de las elecciones entre los cuatro candidatos a jefe de Gobierno . Participaron Pedro Sánchez, quien busca un nuevo mandato con el PSOE, Alberto Núñez Feijóo del PP, Santiago Abascal de Vox y Ada Colau de la izquierda. La crisis de la vivienda, la emergencia migratoria y la corrupción fueron algunos de los temas destacados. Las elecciones se realizarán este domingo 29 de noviembre.

Participaron Pedro Sánchez, quien busca un nuevo mandato con el PSOE, Alberto Núñez Feijóo del PP, Santiago Abascal de Vox y Ada Colau de la izquierda. La crisis de la vivienda, la emergencia migratoria y la corrupción fueron algunos de los temas destacados. Las elecciones se realizarán este domingo 29 de noviembre. Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar. El piloto argentino vuelve a correr después de su gran participación en Las Vegas. La actividad comienza a las 10:30 con la primera práctica libre y la segunda será a las 14. Mañana desde las 11:30 será el tercer ensayo y a las 15 la clasificación para la carrera a 57 vueltas que se corre el domingo a la 1 de la tarde.

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