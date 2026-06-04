Un experto en educación cuestionó el ataque de un alumno a un profesor en Tandil y explicó por qué hoy no hay respeto por la autoridad

Un violento episodio tuvo lugar en un colegio de Tandil cuando un alumno de 17 años golpeó en el rostro al docente Gastón Maximiliano Valdez, quien sufrió fracturas en la mandíbula y en uno de los pómulos. El episodio quedó registrado por alumnos que se encontraban en el aula.

Frente a este episodio, el especialista en educación en comunicación con LN+ Darío Álvarez Klar profundizó en la violencia en el accionar del alumno y explicó por qué no hay respeto por la autoridad. “Es lamentable, es doloroso, es impactante, porque yo creo que esto es parte de una situación que uno cuando la ve, se espanta” y remarcó el accionar del resto de los compañeros, quienes lo naturalizaron y festejaron la situación.

Un alumno le tiro una silla al profesor

Para explicar la falta de respeto a la autoridad, el experto sostuvo: “Cuando vos hablás de la fuera de la escuela y hablás de la familia, yo creo que lamentablemente, y lejos de justificarlo, sino preocuparme más, esto es el reflejo de una sociedad que está violenta“.

“Que desde los 7 y 8 años, por ahí esos chicos jugaban a juegos, videojuegos sumamente violentos. Entonces, lo violento no está mal, pareciera que no está mal”, sumó.

Según Darío Álvarez Klar hay muchos adultos violentos entre sí, una situación que impacta sobre los menores que los rodean. “Vemos padres que han ejercido violencia, han entrado a las escuelas a pegar a profesores que no les gustaron las medidas” sostuvo el especialista y enseguida agregó: “Hay un estado de vulnerabilidad y una situación en donde lo violento pareciera que siempre hay una justificación”.

Un estudiante de 17 años golpeó en la cara a un docente luego de que el profesor interviniera en una pelea entre adolescentes en la que un joven le arrojó una silla a otro.

Tras lo ocurrido, el especialista explicó cuáles son los pasos a seguir del alumno: “No hay muchas reglas que digan que un alumno pueda ser separado por esto. Y eso generaría impunidad“ y agregó: ”Yo me preguntaría: ´¿el chico necesita una oportunidad para seguir estudiando?´Sí, pero no hay, no hay. ¿Ese chico puede volver como si nada hubiera pasado y pedirse una disculpa? No, no puede".

En cuanto al profesor, no solo subrayó el impacto a nivel físico, sino su continuidad como docente: “Evidentemente, lo llama a retirarse de las aulas”.

“Estamos en Tandil, una ciudad más pequeña que otras, se van a ver en la calle. Hay que reiniciar de alguna manera ese vínculo, pero lo que no puede haber es impunidad. Pase lo que pase, siempre hay otra alternativa”, reflexionó el experto y manifestó: “Pase lo que pase, la violencia está justificada. Y nosotros vemos que esto que pasó con ese chico es gravísimo”.

“De ninguna forma de violencia puede ser parte de una sociedad que hoy está atravesada por la violencia. Los modelos, los juegos, los mensajes parece que lo habilitan”, concluyó.