Un fenómeno inesperado: en pleno verano, la nieve sorprendió a los turistas en el cerro Catedral

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un abrupto descenso de las temperaturas en pleno verano hizo que el cerro Catedral luzca hoy cubierto de nieve. Aunque estaba pronosticado, la poco usual postal en el centro de esquí sorprendió a los turistas que visitan esta ciudad.

Luego de varios días de calor extremo e intensa sequía, ayer la temperatura máxima rozó los 20ºC y hoy bajó a 10ºC: la jornada se presentó con lluvias y viento, así como una sensación térmica de 4ºC. Por la altura, las precipitaciones en el cerro Catedral cayeron en forma de nieve y actuaron como una pincelada blanca. Desde Catedral Alta Patagonia indicaron que se acumuló menos de 1 centímetro de nieve en la cumbre.

Según explicó Mauricio Saldivar, meteorólogo del portal Meteored, las nevadas en el cerro Catedral en pleno verano no son frecuentes, pero suelen registrarse bajo condiciones meteorológicas particulares. “Por lo general ocurren en zonas de montaña, favorecidas por la altura. En el caso de la temperatura en la cima del cerro Catedral, respecto de la ciudad, puede ser de entre 6 y 8 grados menor solo por la diferencia de altura, ya que la temperatura disminuye con la elevación. Por eso no es extraño que en la ciudad llueva mientras que en el cerro esté nevando”, señaló.

El cerro Catedral se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Bariloche y la altura de la pista más alta es de 2100 metros. Este episodio representa la primera caída de nieve del año. Por el momento, según la cuenta de Instagram @Barilochetop, los medios de elevación no se encuentran en funcionamiento.

Es la primera nevada del año en el Cerro Catedral Captura

Existen antecedentes recientes de nevadas estivales no solo en Bariloche, sino también en otras localidades cordilleranas del centro y norte del país. “Están asociadas a entradas de pulsos de aire frío en superficie, provenientes de regiones polares y subpolares. Estas condiciones son necesarias, pero no suficientes, ya que deben ser reforzadas por otros factores en la atmósfera, como humedad en capas bajas y ascenso del aire, que permiten la condensación y la formación de nubes”, sostuvo Saldivar.

En este caso, además, influyó el principal modo de variabilidad atmosférica del hemisferio sur, conocido como Modo Anular del Sur (SAM), que regula el desplazamiento del cinturón de vientos del oeste entre las latitudes medias y las altas, como las de la Antártida. “En los últimos días, el SAM mostró una tendencia a la fase negativa, lo que permite que los vientos del oeste se desplacen hacia el norte y faciliten el avance de frentes fríos hacia latitudes como las nuestras”, explicó el especialista.

Inusual nevada en el cerro Catedral en pleno febrero

No obstante, Saldivar aclaró que el SAM ha mostrado una tendencia a la fase positiva como consecuencia del calentamiento global de origen antropogénico, por lo que se estima que episodios como el actual, que hoy dieron lugar a temperaturas máximas cercanas a los 13 grados, casi 10 grados por debajo del promedio histórico de febrero, podrían ser menos frecuentes en el futuro.

“La temperatura mínima más baja en Bariloche durante febrero ha sido cercana a los -7 grados y la máxima más baja fue de 10 grados, por lo que, desde el punto de vista climático, este episodio no es algo extraordinario”, concluyó.

Con la colaboración de Paz García Pastormerlo