Un flamenco se escapó en Córdoba y sorprendió a los pasajeros de la terminal de micros

Un flamenco se escapó este viernes del Parque de la Biodiversidad y apareció caminando entre las plataformas de la Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba, donde policías provinciales y personal de la institución ambiental lograron atraparlo.

El ave forma parte de un grupo de 11 flamencos que habitan en el predio del centro de conservación, rehabilitación animal y educación ecológica, ubicado cerca de la estación. Según informó la Policía de Córdoba a LA NACION, las autoridades del Parque coordinaron un despliegue que hizo posible su rescate.

La fuga ocurrió durante la madrugada de este viernes por una evolución imprevista del flamenco: “Una vez al año se les hace un recorte de plumas en el ala para que no tomen vuelo, pero las plumas le crecieron antes de tiempo y voló fuera del parque”, explicó al medio Cadena 3 Carolina Miras, directora de fauna del Parque de la Biodiversidad.

El flamenco forma parte de un grupo de 11 similares, que viven en el predio lindero a la terminal

Ya fuera del predio, el animal caminó entre los colectivos a metros de los usuarios, quienes lo grabaron y fotografiaron ante la sorpresa que les generó su aparición.

Para concretar el rescate, los agentes y los especialistas lo corrieron más de 400 metros, utilizaron una red tipo “palo bolsa” y lo acorralaron detrás de las unidades hasta colocarlo adentro de un canil.

Luego de la contención, los especialistas trasladaron al animal al predio para examinarlo, evaluar posibles lesiones sufridas durante el escape y reunirlo con el resto del grupo.

El flamenco se escapó del Parque de la Biodiversidad

El Parque de la Biodiversidad, lugar al que regresó el animal, es gestionado por el ente municipal BioCórdoba y funciona como un centro de conservación enfocado en el bienestar animal y la educación ecológica tras la reconversión del antiguo zoológico. También coordina el manejo de especies nativas y los protocolos de seguridad necesarios para situaciones de emergencia.

Dónde ver flamencos en Córdoba

La laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, ubicada dentro del Parque Nacional Ansenuza, se posiciona entre los espejos de agua salada más grandes de Sudamérica.

El área alberga a más de 350 especies de aves, entre las que se incluyen los flamencos.

En Mar de Ansenuza se pueden ver más de 350 especies de aves Parques Nacionales de Argentina

En el mismo lugar se realizan, además, actividades de ecoturismo enfocadas en la observación y fotografía de otras aves acuáticas, como gaviotas, patos y especies playeras migratorias.