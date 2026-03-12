Un hallazgo inesperado, y “lejos” del cerebro, explica por qué la memoria se debilita con la edad

Trabajar, olvidar un nombre, volver a la cocina y quedarse mirando la heladera sin recordar qué buscábamos: la escena es conocida por todos y, con los años, más frecuente. Lo que no imaginábamos es que parte de ese “envejecimiento de la memoria” podría empezar mucho más abajo del cerebro, en el intestino.

Un equipo internacional constató que, a medida que los ratones envejecen, se vuelve dominante una bacteria concreta del microbioma que bloquea una autopista de señales entre las entrañas y el cerebro. El resultado es una menor activación del hipocampo ante la novedad —el primer paso para formar recuerdos— y un rendimiento de memoria similar al de animales viejos. La investigación, publicada ayer en Nature, trae una doble lectura: explica un mecanismo biológico que ayuda a entender por qué recordamos peor con la edad y, sobre todo, sugiere que actuar en el intestino podría recuperar la memoria.

La historia se armó en etapas. Primero, los investigadores “aceleraron” la edad del microbioma de ratones jóvenes simplemente conviviéndolos en la misma jaula con ratones viejos. Pasado un mes, los jóvenes ya se comportaban como viejos en dos pruebas clásicas de memoria: exploraban objetos nuevos y conocidos sin distinguirlos y tardaban más en orientarse en el laberinto, a pesar de que su actividad motora era normal. Lo notable es que los ratones mantenidos en condiciones libres de gérmenes —sin microbiota— no sufrían ese deterioro pese a convivir con viejos, y el trasplante de microbiota de donantes ancianos a receptores jóvenes reprodujo el mismo déficit: la “señal” que empeora la memoria viajaba, literalmente, con las bacterias .

Actividad neuronal en el cerebro, la región donde se procesan los recuerdos y se consolidan nuevas experiencias

Con esa pista, el equipo rastreó qué especies aumentan con la edad y se transmiten con facilidad. El foco cayó en Parabacteroides goldsteinii. Al colonizar con ella a ratones jóvenes [criados sin gérmenes o tratados con antibióticos], su memoria se deterioró; al eliminarla en ratones viejos con estrategias dirigidas al intestino, la curva cambió y los animales volvieron a rendir como jóvenes. En paralelo, cuando se vaciaba por completo la flora intestinal con antibióticos, los déficits inducidos por la convivencia con viejos se revertían. Los datos apuntaban a una relación causal: cierta manera de “envejecer” el microbioma, marcada por la expansión de P. goldsteinii, provocaba pérdida de memoria.

El paso siguiente fue pasar del “quién” al “cómo”. Al analizar metabolitos producidos por esa bacteria, los autores identificaron ácidos grasos de cadena media (AGCM) —incluido el 3-hidroxioctanoato— como candidatos a “mensajeros” del daño. Cuando suplementaron por vía oral esos ácidos en ratones sanos, se reprodujeron tres efectos en cascada: menos neuronas del tronco cerebral respondían a la señal que sube desde el intestino —la que viaja por el nervio vago—, el hipocampo se activaba menos ante un objeto nuevo y, al final de la cadena, la memoria se resentía.

El mecanismo se volvió más nítido al bloquear un receptor llamado GPR84, presente en la superficie de células inmunes periféricas: si ese receptor faltaba o se inhibía de manera experimental, los AGCM dejaban de causar el deterioro. En sentido inverso, si se estimulaba GPR84, reaparecían los problemas de memoria. La conclusión era clara: los AGCM encendían una inflamación periférica —no en el cerebro, sino en tejidos cercanos al intestino, como la grasa mesentérica— que “apagaba” la conducción del nervio vago. Sin esa entrada sensorial desde las vísceras, el hipocampo respondía pobremente a la novedad y se codificaban peor los recuerdos.

Imagen ilustrativa del cerebro humano, protagonista en los estudios sobre envejecimiento cognitivo

Las pruebas prometedoras

En ese punto, los investigadores incorporaron una interpretación más amplia. Según explicó Christoph Thaiss, inmunólogo de la Universidad de Stanford y coautor del estudio, el envejecimiento podría no solo disminuir los sentidos que usamos para percibir el mundo exterior, sino también la sensibilidad interna que permite registrar las señales corporales. A su vez, David Vauzour, bioquímico de la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, planteó que el circuito identificado en estos experimentos probablemente esté conservado en humanos, aunque aclaró que aún falta confirmar si los mismos mecanismos participan en el declive cognitivo de nuestra especie.

El circuito involucrado tiene un protagonista conocido: el nervio vago, una de las principales vías de comunicación entre los órganos y el cerebro. El estudio lo comprobó de múltiples maneras. Cuando los científicos silenciaron con herramientas genéticas un subconjunto de neuronas sensoriales que expresan TRPV1 o marcadores vagales como PHOX2B, los ratones jóvenes sanos comenzaron a comportarse como ancianos en las pruebas de memoria. A la inversa, bastó activar esas neuronas para devolver la memoria a jóvenes “envejecidos” por la convivencia, a ratones viejos y a animales colonizados con P. goldsteinii. Incluso una dosis baja de capsaicina —el compuesto picante del ají que activa TRPV1— mejoró la actividad del tronco encefálico y del hipocampo y restauró el rendimiento cognitivo.

Ratón de laboratorio, el modelo más utilizado para estudiar los procesos biológicos del envejecimiento Getty Images

Efectos similares se lograron con colecistoquinina (CCK) y con un agonista del receptor GLP-1, dos hormonas intestinales capaces de estimular el vago. En todos los casos, la lógica fue la misma: al restablecer la señal de “interocepción” —las sensaciones internas que viajan por el nervio vago—, el hipocampo recuperó su capacidad de activarse frente a lo nuevo y la memoria volvió a funcionar en los ratones.

Por supuesto, el grupo no se quedó solo en la fisiología: probó intervenciones terapéuticas potenciales. Además de los antibióticos, usaron una estrategia más quirúrgica: bacteriófagos —virus que infectan bacterias— capaces de modificar con precisión el ecosistema intestinal. Uno de esos fagos, dirigido a un pariente cercano de Parabacteroides, redujo los niveles de AGCM en el intestino de ratones viejos y mejoró su desempeño cognitivo sin actuar directamente sobre el cerebro. Otra vía fue bloquear GPR84 con una molécula experimental, PBI-4050, que restableció la activación del hipocampo y normalizó la memoria tanto en animales colonizados con P. goldsteinii como en ratones de edad avanzada.

Estas pruebas de concepto apuntan a un objetivo especialmente atractivo: terapias “desde el intestino” para desacelerar o revertir problemas de memoria asociados a la edad. En términos del propio estudio, la idea es desarrollar estrategias “interoceptomiméticas”: fármacos capaces de aumentar la entrada de señales corporales al cerebro para reforzar la codificación de recuerdos.

Ilustración del intestino, una de las principales fuentes de señales químicas que viajan al sistema nervioso Shutterstock

¿Y qué ocurre en humanos?

Allí aparece la cautela. Aunque el circuito intestino‑vago‑hipocampo existe en nuestra especie y hay antecedentes de que estimular el vago puede mejorar aspectos cognitivos, no sabemos aún si la misma bacteria, el mismo cóctel de AGCM y el mismo receptor GPR84 desempeñan un papel equivalente en el envejecimiento humano.

Los autores recalcaron que se necesitan estudios que confirmen si el mecanismo es extrapolable, si estos metabolitos aumentan con la edad en personas y si intervenir en el intestino —modular el microbioma, reducir AGCM, bloquear GPR84 o potenciar la señal vagal— mejora la memoria de manera sostenida.

El hallazgo es alentador, abre varias puertas terapéuticas y ayuda a explicar un fenómeno de interés sanitario, pero por ahora solo se observó en animales de laboratorio.

Representación del sistema nervioso, que integra señales internas del cuerpo y estímulos del entorno Shutterstock

La prudencia no le quita mérito al descubrimiento. Que una parte del envejecimiento cerebral sea “extracerebral” —que dependa de señales corporales que el cerebro deja de percibir bien— cambia la manera de pensar la prevención. Impulsar hábitos que favorezcan un microbioma diverso, explorar compuestos que aumenten la señal vagal sin efectos adversos o diseñar fármacos que atenúen la respuesta inflamatoria periférica sin comprometer el sistema inmune son líneas de trabajo posibles.

En paralelo, la pista de los fagos como moduladores finos del ecosistema intestinal y la relectura de drogas ya disponibles, como los agonistas de GLP-1, invitan a avanzar hacia estudios en humanos.

Si una parte de la “estática” que entorpece el diálogo entre intestino y cerebro nace en la flora que cambia con la edad, devolver claridad a esa comunicación podría ser una nueva vía —más accesible y quizá más segura— para cuidar la memoria a lo largo de la vida.