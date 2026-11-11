Un hombre acertó los seis números del Quini 6 y se quedó con más de $1852 millones

Este martes salió una nueva edición del tradicional Quini 6 y el ganador fue un único apostador de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que acertó los seis números y se quedó con el pozo completo: más de $1852 millones. Por otro lado, en cuanto a la nocturna, hubo ganadores en 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El sorteo 3424 se realizó este domingo 8 de noviembre en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe, y el Tradicional Primer Sorteo salió con los números 01 – 16 – 25 – 29 – 37 – 43. Luego, por otra parte, el Siempre Sale cerró con los números 07 – 14 – 31 – 36 – 42 – 45 y tuvo 266 apuestas ganadoras con cinco aciertos. Cada una se llevó más de $1.865.834.

El Premio Extra sumó 937 apuestas ganadoras, que cobraron más de $213.447 cada una. A su vez, la Segunda, con los números 20 – 21 – 34 – 35 – 38 – 39, y la Revancha, con 08 – 09 – 10 – 17 – 21 – 32, quedaron vacantes.

En este marco, 266 cupones ganadores de este domingo se repartieron de Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza a Corrientes. Y la semana arranca con la ilusión intacta: Con La Segunda y la Revancha vacantes, el pozo vuelve a acumularse: el Quini 6 se juega de nuevo el miércoles con un pozo estimado de $6.690 millones repartidos entre todas sus modalidades.

Estos fueron los números que marcaron la suerte en una nueva noche millonaria del Quini 6:

Tradicional Primer Sorteo: 01 – 16 – 25 – 29 – 37 – 43.

La Segunda: 20 – 21 – 34 – 35 – 38 – 39.

Revancha: 08 – 09 – 10 – 17 – 21 – 32.

Siempre Sale: 07 – 14 – 31 – 36 – 42 – 45.

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 11 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe.