Un hombre agredió a una mujer que le chocó su auto: “Te arrancaría la puerta, aprendé a manejar”

La agresión de un hombre luego de que una mujer le chocara de atrás su vehículo se viralizó este lunes por redes sociales. “Te arrancaría la puerta”, se le escucha decir al hombre mientras golpea a patadas el automóvil de la otra conductora. “Aprendé a manejar”, le dijo, además, a los gritos.

La escena tuvo lugar el jueves pasado en la localidad de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, pero recién se conoció este lunes cuando el hecho fue difundido por redes sociales, a partir de la filmación que registró un testigo del hecho.

Según el sitio local 11 Noticias, el episodio tuvo lugar en la intersección de General Savio y Rivadavia. La inusitada reacción del hombre fue inmediata luego del choque, incluso, pese a los pedidos de disculpas de la mujer, que se encontraba con sus hijas.

“No me ves, la con... de tu madre. ¿No tenés frenos? ¡El auto es nuevo!”, le gritó mientras se acerca al vehículo de la joven que estaba al volante. Entre lágrimas, ella le pidió disculpas. “Discúlpame. Nunca me pasó, discúlpame”, le dijo.

Sin embargo, en la filmación de una breve duración se ve al hombre desencajado. “La re pu... que te parió, te arrancaría la puerta, mirá. Dos semanas hace que tengo el auto”, prosiguió.

La mujer, que permaneció en su vehículo ante el violento contexto, insistió: “Yo te entiendo…”, Sin embargo, recibió una devolución a los gritos. “Me chupa un huevo, aprendé a manejar”.

Tras la viralización en las redes sociales, diferentes usuarios criticaron la violencia con la que reaccionó el hombre. Y hasta lo calificaron de “machirulo”. De hecho, la usuaria @anytramontini sugirió que el desaforado conductor realice un curso de género en el momento en que le toque renovar su carnet de conducir.