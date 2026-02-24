Un hombre de 39 años murió de hantavirus en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un hombre de 39 años que vivía en esta ciudad murió tras contagiarse de hantavirus. El caso fatal de síndrome pulmonar se produjo a 48 horas de la internación. Se trata del segundo caso en lo que va de 2026.

Según confirmaron hoy desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo, el paciente de 39 años había ingresado el sábado pasado con un cuadro “símil gripe, con antecedentes epidemiológicos en actividades en zonas de riesgo, así como con un laboratorio patológico”. En ese sentido, fue ingresado como caso sospechoso de hantavirus.

Tras hacerle una prueba de PCR, el hombre dio positivo de esa enfermedad. Luego de la confirmación, permaneció internado en observación para hacerle un seguimiento, aunque la evolución fue negativa. Se descompensó ayer a la tarde y requirió oxígeno.

“Falleció anoche tras estar en terapia intensiva. En paralelo, se activó el protocolo con definición de los casos estrechos. Quedaron en aislamiento dos familiares del hombre y cinco compañeros de trabajo”, agregó Víctor Parodi, director del hospital zonal de Bariloche.

Según se supo, el hombre había hecho un trekking a mediados de enero hacia las cascadas Dora y Santa Ana, dos saltos de agua que se encuentran muy cerca de la frontera con Chile, en el paso Cardenal Samoré. La caminata, de dificultad media, implica vadear el río Pantojo.

El paso Cardenal Samoré Gentileza Diario de Río Negro y Télam

Desde el área de epidemiología del hospital explicaron que esa región presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona: se trata de selva valdiviana, con abundante vegetación y presencia de caña colihue. La floración masiva de esa especie provoca lo que suele denominarse “ratada”, es decir, un aumento desmedido del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), principal vector del hantavirus en la Patagonia.

Medidas de precaución

En plena temporada de verano, desde el Ministerio de Salud de Río Negro recordaron la importancia de tomar medidas de precaución y prevención por el hantavirus “en esta época donde mucha gente decide acampar, hacer caminatas por zonas no transitadas o volver a casas deshabitadas por mucho tiempo”.

Asimismo, señalaron que caminar, pescar, nadar, remar, andar en bicicleta y realizar otras actividades al aire libre implican un riesgo para contraer hantavirus. En ese sentido, resulta fundamental tomar ciertas precauciones, como circular por senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado. En caso de recolectar leña, es preciso hacerlo en lugares abiertos y de día. A su vez, antes de consumir agua de fuentes naturales, hay que agregar una gota de lavandina por litro de agua.

Del mismo modo, quienes realizan excursiones por esta región patagónica deben evitar explorar lugares sospechosos de presencia de roedores: árboles ahuecados, cuevas en las rocas, galpones cerrados, refugios o construcciones abandonadas. También es clave hacer picnic en lugares despejados con pastos cortos.

“Si el recorrido incluye acampar, se debe instalar la carpa en lugares habilitados, lejos de arbustos o troncos apilados. Hay que utilizar carpas con piso, cierres herméticos y sin agujeros. Además, los excursionistas deben recordar que deben dejar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa. No dejar restos de comidas, principalmente luego de la cena, ya que los roedores se alimentan de noche. Es preciso lavar platos y ollas cada vez que se utilicen, así como beber agua segura”, sumaron desde las áreas de Salud Ambiental y Epidemiología del ministerio.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta, que es propia de la Región Andina. Se transmite a través de un roedor conocido en la zona como “colilargo”, que transfiere el virus a los humanos eliminándolo en la saliva, las heces y la orina. El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones.

El hantavirus puede presentarse con síntomas como gripe, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales. Es importante señalar que la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.