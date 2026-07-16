Un hombre fue a rezar a un monumento de Malvinas durante el partido contra Inglaterra y su imagen se volvió viral

Menos de 24 horas después de que Argentina le ganara a Inglaterra, las imágenes y videos de los festejos de los hinchas continúan viralizándose. Así sucedió con la historia de Alfredo Faisca, un hombre que se acercó a rezar a un monumento de Malvinas en su ciudad, Comodoro Rivadavia, Chubut, y conmovió otros rincones del país.

Ocurrió en pleno partido. Tras el primer y único gol de Inglaterra en manos de Anthony Gordon, Faisca apagó la tele de su casa en el kilómetro 14, sobre la ruta 39, y se acercó a la rotonda Soldado Héctor Bordón. Se trata de un monumento construido por iniciativa de la Unión de ex Combatientes de Malvinas. Honra al soldado que murió en Puerto Argentino.

Faisca se arrodilló frente al monumento con forma de avión, junto a su Biblia y un rosario. Tomó sus manos y cerró los ojos y permaneció así durante el partido, a pesar de las bajas temperaturas. “En el minuto 60 me cambié y me fui. Me llevé mi Biblia, mi rosario y empecé a pedir”, aseguró en diálogo con el medio local ADNSur.

Al mismo tiempo, un vecino, también con enorme ansiedad, salió de su casa para continuar escuchando el partido en la radio de su auto. Fue entonces que avistó a Faisca y comenzó a grabarlo con su celular. “Me quedé ahí. No escuchaba nada. Y apareció este muchacho”, afirmó al medio.

Fue el vecino quien le dijo que continuara con su rezo. “No te muevas, quedate ahí nomás”, le dijo. Y así continuó cuando ocurrió el gol de Enzo Fernández y el tanto seguido por Lautaro Martínez. Cuando faltaba solo el tiempo de descuento, el vecino le dijo: “Faltan cinco minutos, quedate ahí”.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

Una vez que el árbitro anunció el fin del partido, ambos se fundieron en un abrazo y lloraron juntos.

Los videos compartidos en redes sociales mostraron cómo Faisca se levantó al escuchar el primer gol y festejó con sus brazos abiertos. Poco después, el vecino insistió en que se quedara ahí y continuara con su tarea.

“Ganamos, viejito, ganamos”, se escuchó que decía el vecino una vez que terminó el duelo.

Festejos en el Obelisco por la victoria de Argentina vs. Inglaterra Hernan Zenteno

La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en un partido que quedó en la historia grande del fútbol. Decenas de miles de personas desataron una fiesta a lo largo del país. Una multitud apasionada fue al Obelisco a celebrar el heroico pase a la final de la Copa del Mundo.

En Córdoba, otra vez, miles de personas se congregaron a festejar en la zona del Patio Olmos, en pleno centro de la ciudad. En Mar del Plata hinchas se juntaron en la Avenida Pedro Luro para celebrar el triunfo histórico de la Scaloneta. Y banderas, camisetas y humo celeste y blanco tiñeron también el centro rosarino en otra noche de fiesta tras la victoria argentina.