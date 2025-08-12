Un incendio de gran magnitud se desató en un depósito de pallets en Esteban Echeverría

Un incendio de gran magnitud afectó durante la noche de este lunes a un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Siete dotaciones de bomberos —cinco de ese distrito, una de Lomas de Zamora y otra de Almirante Brown— trabajaban anoche de manera coordinada para contener el avance de las llamas y evitar que se propaguen a construcciones cercanas.

Diferentes personas que pasaban por la zona, antes de que los efectivos policiales corten el tránsito en esa calle, filmaron con sus celulares la situación que se vivía en ese depósito. Según se puede observar en los registros, una gran columna de fuego y humo crecía a pocos metros del pavimento por el que pasan miles de vehículos cada día.

Se registró un incendio en un depósito de pallets.

El predio afectado se encuentra en la intersección de Camino de Cintura y Anselmo Sáenz Valiente. El tránsito permanecía interrumpido por la magnitud del operativo y para garantizar que los transeúntes evitaran la zona, según detallaron fuentes policiales citadas por Diario Sur.

Ese depósito ya había registrado un siniestro de similares características en marzo de este año, de acuerdo con lo consignado por el medio local. Al igual que en aquella oportunidad, la naturaleza del material almacenado, altamente inflamable, representaba anoche un desafío adicional para las dotaciones, que debían evitar la reignición de los focos una vez controlados.

Un incendio afectó a Esteban Echeverría.

La empresa afectada cuya infraestructura se ve afectada por estos incendios es Compañía Argentina Jaulera (CAJ), que funciona en el lugar desde hace más de dos décadas. Luego del incendio de marzo, Juliana Cabaña, hija del propietario, había asegurado a Diario Sur que según su perspectiva “el incendio fue intencional” y recordó que la empresa de su padre ya había sufrido una situación similar en otro galpón. El incidente en el primero, según precisó, ocurrió en 2021 en otro predio que tenían a unas cuadras del Cruce de Lomas.

“A la gente le molestaba que nosotros pongamos los camiones mientras está la parada ahí. Pero los de la carbonería también lo hacían y no les molestaba”, esbozó una hipótesis de la causa del incendio. En esa ocasión, las llamas también habían alcanzado a una carbonería ubicada a unos 50 metros, aunque no se registraron heridos ya que ambos establecimientos estaban vacíos.

Por su parte, Cristian Díaz, sereno del lugar, luego del incendio que tuvo lugar a principio de año, había relatado que se encontraba descansando cuando escuchó un ruido en el fondo del predio y observó que el fuego se había iniciado. “Saqué una garrafa nada más, pero el incendio ya había agarrado todo”, había declarado en aquella oportunidad.

En ese caso, el siniestro había comenzado alrededor de las 23 en el mismo predio de Camino de Cintura al 8800. La magnitud del fuego también había obligado a la intervención de dotaciones de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, Tristán Suárez y San Vicente, sumando un total de 15.