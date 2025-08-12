Hay alerta amarilla por lluvias y viento zonda para este martes 12 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias y viento zonda para este martes 12 de agosto que rige en dos provincias. Además, advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalló el organismo nacional, en el oeste de Neuquén rige un aviso por lluvias, con valores de precipitación acumulada estimados entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual. En zonas más altas, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 12 de agosto.

En tanto, en el sur de Mendoza rige una alerta amarilla por viento zonda, con velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una jornada parcialmente nublada desde la mañana y hasta la tarde, y mayormente nublada por la noche. La temperatura oscilará entre los 21°C y los 9°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la mañana.

En el centro del país y la región pampeana se espera cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la tarde y mayormente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 24°C y los 10°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora en horas de la tarde.

En la región de Cuyo el día comenzará parcialmente nublado, estará algo nublado hacia el mediodía y volverá a estar parcialmente nublado durante la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 22°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora a lo largo de la jornada.

En el norte del país la jornada estará despejada durante todo el día. Se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la mañana.

En la Patagonia la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 9°C. Se esperan lluvias durante la mañana, con un 70% de probabilidad de precipitación, y lluvias aisladas hacia el mediodía. Durante la tarde estará mayormente nublado y por la noche, parcialmente nublado. Los vientos alcanzarán los 31 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde, y se prevén ráfagas de hasta 51 kilómetros por hora en la mañana.

Recomendaciones por lluvias:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por viento zonda: