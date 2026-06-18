Un intendente fue atacado por un concejal y sufrió lesiones en la cabeza

El intendente de Pueblo Brugo (Entre Ríos), Martín Ruíz, fue agredido este martes por la tarde por un concejal y terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.

Según informó el medio local ElEntreRíos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.

De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.

A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó ElEntreRíos, el concejal Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal y generaron también que posteriormente se realizara una revisión médica para constatar las lesiones.

“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.

El intendente también señaló que el episodio quedó presenciado por otras personas que participaban de la reunión. “Hay una denuncia que hice yo, después creo que hubo otra denuncia. Estaba todo el grupo del Concejo que están de testigos de cómo fue la cosa”, expresó.

Agresión a un diputado

En marzo de este año, el diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, fue agredido por un hombre identificado con el peronismo local de dicha provincia. En ese caso, el legislador tuvo que ser trasladado a un centro privado de salud de la zona donde confirmaron que la víctima sufrió una rotura del tabique luego de que el agresor le diera un cabezazo directo al rostro.

El momento en el que Pelli fue agredido

El legislador estaba participando de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó, a través de un posteo en la red social X, que “la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”.

Tal como surge del video que se difundió del momento de la agresión, Pelli fue increpado cara a cara por un hombre identificado por los medios locales como Marcelo “Pichón” Segura, un puntero vinculado al justicialismo. En medio de una vehemente discusión entre ambos, el legislador recibió un cabezazo que le causó una herida en la zona de la nariz.