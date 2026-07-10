Quiénes eran las víctimas del choque entre un auto y una combi que llevaba a un equipo infantil de fútbol femenino
La tragedia ocurrió en la ruta provincial 4; las niñas regresaban de jugar un partido en Río Cuarto cuando impactaron de frente con el vehículo
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Una tragedia conmocionó este viernes a Córdoba. Una combi que llevaba a un equipo infantil de fútbol femenino chocó de frente contra un auto en la ruta provincial 4, al sur de la provincia. Con motivo del siniestro murieron dos personas y otras 17 resultaron heridas.
La colisión ccurrió cerca de las 17.50 en un sector conocido como la curva de la Herrería, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla. En un tramo del recorrido, un Fiat Siena rojo impactó de frente con un minibus Renault Master que llevaba a un grupo de 16 niñas entre 9 y 12 años y que volvían de jugar un partido en Río Cuarto. Oriundas de Laboulaye y Serrano, practican ese deporte en la escuela conocida como “El Potrero”.
En el auto viajaban cuatro personas. Un hombre y una mujer mayores de edad murieron en el lugar, mientras que otra mujer sufrió heridas graves. Las víctimas fueron Aldo Sánchez, de 41, y Agostina Olmo, de 20, reportó el medio local Cadena3. Ambos eran oriundos de Río Cuarto y fallecieron en el lugar debido a la violencia del impacto.
En tanto, la mujer herida tiene 19 años y sufrió un traumatismo de cráneo grave, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece internada con pronóstico reservado.
También hubo varios heridos en la combi que trasladaba al equipo. Las menores padecieron heridas superficiales en la piel, cortes por el estallido de los vidrios y golpes leves.
Fueron trasladadas al hospital de La Carlota y al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro. Dos de ellas permanecen internadas en observación pediátrica, mientras que otra ya recibió el alta médica, reportaron desde el medio local.
En tanto, tres adultos que viajaban en la combi fueron hospitalizados. Dos de ellos se encuentran en sala común y evolucionan de forma favorable, mientras que el restante está en terapia intensiva debido a los graves politraumatismos que sufrió.
Por el momento, las causas detrás del choque son materia de investigación. El jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, comentó que las condiciones de visibilidad eran normales al momento del choque. También señaló que en la zona circulaban una gran cantidad de camiones por la intensa actividad agrícola de la región.
Ibarra detalló a LV16 Radio Río Cuarto que, al arribar al sitio, encontraron el auto con la parte frontal destruida y el minibús volcado sobre el camino.
Personal de la Policía Judicial de Río Cuarto trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes, mientras las autoridades desviaron la circulación vehicular por caminos alternativos.
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