Un joven de 20 años fue grabado mientras manejaba a 140 km/h: perdió el control y chocó contra un poste

Un joven de 20 años perdió el control de la camioneta que manejaba a 140 kilómetros por hora, chocó contra un poste y volcó el pasado domingo por la madrugada en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar. En un audio enviado a un allegado, el conductor admitió que había consumido alcohol y marihuana, y que iba a una fiesta.

El choque ocurrió cuando circulaba a esa velocidad (no permitida en la zona) en su camioneta Jeep Renegade blanca en dirección al country San Sebastián. Al llegar a una curva, perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina y chocó de frente contra parte del tendido eléctrico.

El conductor fue identificado como Tomás Valentín Olcese, de 20 años, y como acompañante viajaba Santiago Enrique Sacavini, de la misma edad, según informó el medio local El Día de Escobar. Pese a la violencia del impacto y el vuelco que dio la camioneta, ninguno de los dos ocupantes sufrió heridas de gravedad.

El momento del choque, grabado por el acompañante

Ambos recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill, ubicado en el mismo partido, donde Olcese recibió dos puntos de sutura por un corte en la ceja. Más tarde, el medio citado publicó un mensaje de audio en el que el propio joven describe a un allegado el detalle de las condiciones en las que manejaba antes del choque.

“Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, afirmó el joven en la grabación. En el mismo mensaje relató que venían de un festejo de cumpleaños y admitió el consumo previo de sustancias: “Estaba medio escabio” y “había fumado un par de porros, nada más”, dijo.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona y por la grabación que hizo quien viajaba en el asiento del acompañante; allí se ve el antes y después del vuelco. Esas imágenes permitieron a las autoridades reconstruir la maniobra que provocó el accidente.

El joven admitió haber consumido en el audio que le mandó a un allegado

Como consecuencia del impacto, la camioneta sufrió destrozos severos en su carrocería, con la parte frontal deformada, la rueda delantera izquierda desprendida y un fuerte bollo sobre el lateral izquierdo. Además, el choque tiró al menos dos postes de luz, causó daños en el ingreso al complejo deportivo local Doble55inco e inhabilitó una cámara de seguridad instalada en la zona.

En el lugar del accidente trabajó personal de Policía Científica para peritar la calle. Agentes policiales trasladaron la camioneta a la Subcomisaría de Loma Verde, donde se instruyó un sumario por lesiones culposas. La causa judicial quedó a cargo del fiscal Christian Carrasco, titular de la UFI Nº5 del departamento judicial Zárate-Campana.