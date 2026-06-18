Un joven manejaba una camioneta a alta velocidad, atravesó una rotonda y chocó contra un guardarraíl

Un hombre que manejaba una camioneta a alta velocidad perdió el control del vehículo, atravesó una rotonda y chocó contra un guardarraíl este domingo. El conductor ya había atravesado distintos semáforos en rojo y la municipalidad espera que pague los daños ocasionados.

El incidente ocurrió durante la madrugada en el bulevar de Intendente Maciel y Ruta 158 de la localidad de Villa María, en Córdoba. Las cámaras del Centro de Monitoreo local detectaron que una pickup Ford Ranger Raptor color blanco circulaba con exceso de velocidad por distintas calles de la localidad cruzando varios semáforos en rojo antes de ingresar al sector de la rotonda en sentido sur-norte.

Tras avanzar sobre el espacio verde, el vehículo pasó muy cerca de un monumento a Eva Duarte de Perón, destrozó una maceta decorativa, destruyó algunos árboles y chocó contra un guardarraíl, para luego caer hacia una zanja, de la cual pudo salir para quedar nuevamente sobre la calle.

El momento en que la camioneta atraviesa la rotonda

Una ambulancia del servicio de emergencias local asistió al joven en el lugar y lo trasladó al Hospital Regional Pasteur. En el centro de salud, los médicos comprobaron que tenía fracturas óseas, por lo que recibió la atención médica correspondiente, según informaron distintos medios locales.

La policía provincial trabaja para establecer los motivos exactos que desencadenaron el incidente. Por el momento y a raíz de las filmaciones, las autoridades municipales confeccionaron las actas de infracción por las violaciones a las normas de tránsito.

Además, el gobierno local confirmó que iniciará acciones legales para exigirle al conductor el pago de los arreglos por las roturas en la vía pública. “Como consecuencia de su accionar, ocasionó importantes daños en la rotonda de bulevar Intendente Maciel y Ruta 158, afectando infraestructura urbana, mobiliario público y ejemplares del arbolado”, publicaron las autoridades en la red social oficial del gobierno municipal.

El posteo de la municipalidad de Villa María sobre lo ocurrido

“Promover la conciencia vial es una tarea de todos. Respetar las normas de tránsito, cuidar el espacio público y conducir de manera responsable es fundamental para proteger la vida y la convivencia en nuestra comunidad”, agregaron.

Otro accidente reciente en Córdoba

Una docente universitaria de 47 años murió tras sufrir quemaduras graves luego de que su teléfono celular explotara e iniciara un incendio dentro del auto en el que viajaba como acompañante.

El hecho ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta provincial E-53, en la zona cordobesa de Sierras Chicas, entre Villa Allende y Mendiolaza. El estallido y la combustión dentro del habitáculo hicieron que el conductor, un hombre de 43 años, perdiera el control del Renault Sandero, se despistara y chocara contra una alcantarilla.

El auto en que se incendió el celular después del choque

Una ambulancia de los servicios de emergencia asistió a los ocupantes en el lugar y trasladó a la mujer al Instituto del Quemado debido a las heridas en su cuerpo y a una complicación respiratoria severa por inhalación de humo.

La víctima, quien trabajaba como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, falleció horas más tarde. Por su parte, el conductor sufrió lesiones menores y quedó fuera de peligro tras recibir atención médica en el Hospital Municipal de Unquillo.