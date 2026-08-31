Un ladrón rompió a cabezazos la puerta de vidrio de una cafería de Villa Devoto

Un comerciante del barrio porteño de Villa Devoto sufrió un violento robo en su local a pocos días de inaugurar. La cafetería “Cucu Café”, ubicada en la calle Epecuén al 5000, abrió sus puertas el 23 de julio y en la mañana del viernes 28 de agosto los propietarios se encontraron con el vidrio de la entrada roto y la caja registradora reventada.

Las imágenes de la cámara de seguridad del lugar mostraron cómo durante la noche un hombre tiró una piedra para comenzar a romper el vidrio y luego lo golpeó a cabezazos. Tras empujar y patear varias veces, pudo ingresar al lugar. Allí se dirigió a la caja y a los pocos segundos volvió a salir.

Según indicaron fuentes policiales a LA NACION, personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad se acercó al local gastronómico luego de la denuncia de robo. El dueño de la propiedad indicó que al llegar constató la rotura del vidrio de la puerta de ingreso y el faltante de la caja registradora.

El robo que sufrió una cafetería el Devoto

Los efectivos realizaron una recorrida por la zona y hallaron la caja, pero sin el dinero en su interior. Ahora interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, Secretaría Única de Fernanda Insaurralde, que inició actuaciones por “robo”.

Valentín Álvarez, dueño del lugar, habló este lunes con LN+ sobre lo sucedido y detalló que el seguro se hizo cargo de los gastos por la reparación del vidrio. “Da impotencia que hace un mes que abrimos y sucede esto, tuvimos que estar todo un día cerrados”, dijo.

Sobre el dinero que el delincuente sustrajo de la caja registradora, añadió: “Era un vuelto, por suerte. Da bronca la violencia contra el local… Acá trabajamos mi mujer, mi socio y yo. Vos querés emprender y salir adelante y viene uno y rompe todo, te rompe la caja registradora. Una persona cuerda no le da un cabezazo al vidrio y se mete de cabeza...“.

El robo que sufrió un comerciante en Villa Devoto

“Más allá de lo material, queda la impotencia de saber todo el esfuerzo que hay detrás de este pequeño café de barrio. Compartimos las imágenes por si alguien reconoce a esta persona o puede aportar algún dato. Gracias a todos los que nos acompañan, nos bancan y eligen Cucu todos los días. El cariño de hoy fue muy importante para nosotros. Entre todos nos cuidamos”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram del café junto a las imágenes del robo.

Detenido en Colegiales

Efectivos de la Comisaría Vecinal 13 C recibieron una alerta por la presencia de un hombre que intentaba entrar por la fuerza al comercio, que permanecía cerrado. Al llegar, los policías entrevistaron al propietario de la librería, quien les brindó una descripción del sospechoso y relató que había intentado ingresar también a las dos casas contiguas.

Con esos datos, los agentes recorrieron la zona y localizaron al hombre a unos 200 metros, sobre la avenida Elcano. Pero cuando advirtió la presencia policial, el sospechoso comenzó a correr. La persecución continuó a pie por las calles del barrio hasta que el hombre ingresó en una panadería.

Quiso robar en una librería e intentó esconderse en una panadería

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la secuencia. En las imágenes se observa al sospechoso ingresar a paso acelerado, seguido de cerca por los efectivos. Una vez dentro, intentó confundirse entre las personas que estaban en el lugar y pidió: “Nadie diga nada”

Los policías ingresaron detrás de él, lo ubicaron entre los clientes y lo rodearon. El hombre opuso resistencia, pero finalmente fue reducido y esposado dentro de la panadería.

El dato que sorprendió a los investigadores surgió al revisar sus antecedentes: el detenido tiene 18 antecedentes durante 2025 y 2026, según informaron fuentes policiales. Entre ellos figuran causas por robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.