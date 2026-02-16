Un médico analizó la crisis de donantes de sangre y de médula ósea en la Argentina: “No es como muchos creen”

Durante las últimas horas empezó a ganar terreno dentro del ámbito sanitario nacional el debate sobre la crisis de donantes de sangre. Para entender la situación, un móvil de LN+ dialogó con Fernando Cichero, director del Instituto de Trasplante de la ciudad de Buenos Aires. Además, el especialista se refirió a la donación de médula ósea.

“Siendo objetivos, la necesidad de sangre es permanente”, manifestó Cichero. “Y si bien hay algunas jurisdicciones que tienen problemas, en el caso del sector público de la Ciudad, está bastante fortalecido”, puntualizó.

Sobre esta realidad, el médico detalló: “Esto se debe a las campañas de concientización que venimos realizando. Porque la donación de sangre también habilita otra posibilidad: el ingreso a los registros de la donación de médula ósea”.

Cichero dialogó con LN+

Inocuo y sin riesgos

Al momento de profundizar sobre la donación de médula ósea, el director del Instituto del Trasplante porteño puntualizó: “No es como muchos creen que, para donar, te pinchan la espalda. Sino que es el mismo procedimiento de extracción de sangre, a través de un método conocido como plasmaféresis“.

Dicho procedimiento consiste en separar el plasma -o parte líquida de la sangre-, de las células sanguíneas mediante centrifugación o filtración para eliminar anticuerpos, toxinas o proteínas nocivas.

El proceso completo de donación de sangre no suele durar más de una hora

“Entonces, se trata de un proceso inocuo y sin riesgos”, remato el cirujano.

La importancia de la concientización

En su intercambio con el móvil de LN+, Cichero insistió en la importancia de la educación y la concientización.

“En la actualidad, la donación de sangre está bien pero debería estar mejor. Por eso es importante que la gente aprenda y sepa", sostuvo.

Luego, argumentó: “La donación de sangre puede ayudar, principalmente, a quien la necesita. Pero también para detectar una enfermedad que desconozco poseer, como por ejemplo la sífilis, y así empezar a tratarla”.

Donar sangre alarga la vida y permite identificar enfermedades

Los tipos de donantes de sangre

Además de resaltar los beneficios que implica la donación de sangre, Cichero identificó a los tres donantes típicos, entre los cuáles destacó:

Donante vivo

Donante cadavérico

Donante con corazón batiente

Para cerrar su testimonio, se enfocó sobre la primer categoría. “El donante vivo da sangre, un riñón o un pedacito de hígado y puede seguir viviendo con normalidad. Pero aparte de eso, tiene que ser consciente de que le está alargando la vida a otra persona“, finalizó Cichero.