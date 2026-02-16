Un médico analizó la crisis de donantes de sangre y de médula ósea en la Argentina: “No es como muchos creen”

El director del Instituto de Trasplante de la ciudad de Buenos Aires, Fernando Cichero, aseguró en un móvil de LN+ que “hay varias jurisdicciones que tienen problemas”; “La necesidad de sangre es permanente”, reveló
- 3 minutos de lectura'
Durante las últimas horas empezó a ganar terreno dentro del ámbito sanitario nacional el debate sobre la crisis de donantes de sangre. Para entender la situación, un móvil de LN+ dialogó con Fernando Cichero, director del Instituto de Trasplante de la ciudad de Buenos Aires. Además, el especialista se refirió a la donación de médula ósea.
“Siendo objetivos, la necesidad de sangre es permanente”, manifestó Cichero. “Y si bien hay algunas jurisdicciones que tienen problemas, en el caso del sector público de la Ciudad, está bastante fortalecido”, puntualizó.
Sobre esta realidad, el médico detalló: “Esto se debe a las campañas de concientización que venimos realizando. Porque la donación de sangre también habilita otra posibilidad: el ingreso a los registros de la donación de médula ósea”.
Inocuo y sin riesgos
Al momento de profundizar sobre la donación de médula ósea, el director del Instituto del Trasplante porteño puntualizó: “No es como muchos creen que, para donar, te pinchan la espalda. Sino que es el mismo procedimiento de extracción de sangre, a través de un método conocido como plasmaféresis“.
Dicho procedimiento consiste en separar el plasma -o parte líquida de la sangre-, de las células sanguíneas mediante centrifugación o filtración para eliminar anticuerpos, toxinas o proteínas nocivas.
“Entonces, se trata de un proceso inocuo y sin riesgos”, remato el cirujano.
La importancia de la concientización
En su intercambio con el móvil de LN+, Cichero insistió en la importancia de la educación y la concientización.
“En la actualidad, la donación de sangre está bien pero debería estar mejor. Por eso es importante que la gente aprenda y sepa", sostuvo.
Luego, argumentó: “La donación de sangre puede ayudar, principalmente, a quien la necesita. Pero también para detectar una enfermedad que desconozco poseer, como por ejemplo la sífilis, y así empezar a tratarla”.
Los tipos de donantes de sangre
Además de resaltar los beneficios que implica la donación de sangre, Cichero identificó a los tres donantes típicos, entre los cuáles destacó:
- Donante vivo
- Donante cadavérico
- Donante con corazón batiente
Para cerrar su testimonio, se enfocó sobre la primer categoría. “El donante vivo da sangre, un riñón o un pedacito de hígado y puede seguir viviendo con normalidad. Pero aparte de eso, tiene que ser consciente de que le está alargando la vida a otra persona“, finalizó Cichero.
- 1
Carnaval: cuál es su origen y cómo se celebra en la Argentina
- 2
Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
- 3
Una ciudad argentina fue elegida como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo
- 4
Un mes y medio sin Maduro: volver a Venezuela, ¿posibilidad real o utopía? La visión de los exiliados en la Argentina