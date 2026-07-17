Un micro cayó desde un puente de seis metros en Carmen de Areco: hay varios heridos

Un micro de pasajeros cayó este viernes desde un puente de una altura de seis metros en la ruta nacional 7, en la localidad bonaerense de Carmen de Areco; por el momento se reportaron personas atrapadas dentro del vehículo, que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

Volcó un micro en Carmen de Areco

El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.

Un micro volcó en Areco

“Estábamos subiendo el puente en Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida. Íbamos alrededor de 20 personas a Buenos Aires”, indicó Maximiliano, uno de los pasajeros, en diálogo con TN.

El micro de la empresa Vía Tac había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye y se dirigía -con distintas paradas en el camino- a Buenos Aires. El vuelco ocurrió alrededor de las 7.20 en el puente el arroyo La Guardia, sobre la ruta nacional 7.

Volcó un micro en Carmen de Areco Gentileza: Bomberos y Defensa Civil

Volcó un micro en Carmen de Areco Gentileza: Bomberos y Defensa Civil

La primera información que se conoce al respecto marca que el chofer, ante los fuertes vientos, perdió el control del vehículo, despistó y por eso cayó por el barranco.

Volcó un micro en Carmen de Areco Gentileza: Bomberos y Defensa Civil

Volcó un micro en Carmen de Areco Gentileza: Bomberos y Defensa Civil

Según pudo saber LA NACION de fuentes de Defensa Civil bonaerense, dos adultos y dos menores fueron trasladados al hospital de Carmen de Areco con heridas leves y fuera de peligro. En paralelo, a las 8.30 los bomberos estaban rescatando a la última persona atrapada en el interior del micro.

Eduardo Angeli, bombero, destacó en diálogo con LN+ que no hay iluminación en la zona y que todo indica que “el viento hizo volcar el micro”.

Clima adverso

El vuelco del micro ocurrió en medio de un clima adverso en la zona, que se traslada hacia el este. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires se prevén lluvias intensas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso a corto plazo el viernes a las 8.04, válido por dos horas, debido a tormentas fuertes acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. El organismo incluyó dentro de la advertencia al territorio porteño, sus alrededores y múltiples partidos bonaerenses.

La tormenta ya fue reportada en redes sociales por vecinos de las primeras zonas afectadas como los partidos de Lobos, San Miguel del Monte, Salto y Mercedes. En Salto, mostraron la caída de granizo.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.