Un micro se despistó en la ruta 5 por fuertes vientos y los pasajeros fueron evacuados en lancha

La tormenta de Santa Rosa llegó con fuerza a distintas ciudades del país este fin de semana y causó complicaciones en rutas bonaerenses. En la madrugada de este domingo, un micro con 20 pasajeros se despistó producto de las ráfagas de viento sobre la ruta 5, a la altura de Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado en una banquina inundada.

“Una ráfaga nos sacó de la ruta. Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero el viento nos empujó hacia la banquina”, relató el chofer del ómnibus de la empresa Plusmar a medios locales.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse. El agua cubrió casi por completo las ruedas y los pasajeros debieron ser evacuados en lancha por personal de emergencia, en plena oscuridad. Luego fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense. No hubo heridos ni víctimas.

Fuentes de Defensa Civil de Carlos Casares indicaron a LA NACION que el hecho ocurrió a las 5 de la mañana de este domingo a la altura del kilómetro 319 de la ruta 5. Pese a las lluvias intensas, no se registran rutas cortadas ni anegamientos significativos en la zona. En los pueblos afectados por la alerta meteorológica, se observa acumulación de agua en calles de tierra y caminos rurales, pero sin consecuencias graves.

Diluvio en la región pampeana

Un diluvio llegó con la tormenta de Santa Rosa a varias de las principales zonas agrícolas de la región pampeana, como en municipios del centro oeste bonaerense como Carlos Casares y Bolívar, según describieron diversos productores y técnicos a este diario.

Lluvias de las últimas 24 horas, hasta las 9 AM de este domingo SMN

“Pasó de ser un desastre a una catástrofe”, dijo Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. En las recientes horas, cayeron allí 76,7 mm que agravaron el panorama en los campos, caminos e infraestructura en general. En los últimos doce meses llovieron 1500 mm, por encima de los 950 mm que suelen ser de una media.