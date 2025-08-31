Más de 300 milímetros: diluvió en el centro del país y se agravó el drama de las zonas inundadas

Un diluvio llegó con la tormenta de Santa Rosa a varias de las principales zonas agrícolas de la región pampeana, según describieron diversos productores y técnicos a LA NACION. El sudeste cordobés tuvo registros muy por encima de los 100 milímetros en las últimas 24 horas, incluso por encima de los 300 mm, como en Cruz Alta. También hubo precipitaciones importantes en partidos inundados del centro oeste bonaerense, como en Carlos Casares y Bolívar.

El temporal tiene distintos impactos: por un lado, la siembra de maíz, que estaba próxima a iniciarse, tendrá demoras hasta que los campos vuelvan a estar con condiciones de piso para el ingreso de las sembradoras, siempre que escurra el agua. Es, no obstante, un panorama positivo, según los técnicos, porque más allá de las dificultades del momento queda una buena reserva de humedad para la campaña. En cuanto al trigo, hay advertencias de que, si no hay una rápida salida de agua en los próximos días, podrían darse en los campos anegados muertes de planta por anoxia (falta de oxígeno en las raíces).

El mayor drama está, como se dijo, en los lugares que ya venían inundados. “Pasó de ser un desastre a una catástrofe”, ilustró Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, una región del centro oeste bonaerense donde se perdieron siembras y cosechas en el último tiempo, además de presentarse una situación crítica para los tambos. Allí cayeron 76,7 mm que agravaron el panorama en los campos, caminos e infraestructura en general. En los últimos doce meses llovieron 1500 mm, por encima de los 950 mm que suelen ser de una media.

Campos anegados en Cruz Alta tras las lluvias. Fuente: Bomberos de Cruz Alta

En Córdoba, el top five de lluvias dejó varias localidades del sudeste provincial muy por encima de los 100 mm. Según la información de productores, estas fueron las regiones con más precipitaciones: Cruz Alta, 329, 5 mm; Bell Ville, 232 mm; Camilo Aldao, 212,8 mm; Los Zorros, 199,6 mm; General Roca, 196,6 mm; Monte Buey, 195,8 mm e Inriville con 187 mm. Otros registros elevados fueron: Marcos Juárez, con 170,5 mm; Ordóñez, con 161,4 mm y Las Varillas, con 156,2 mm.

“Esto impacta de distintas maneras. En todo el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, donde ya llovió mucho y en algunos lugares estaban saliendo de los anegamientos, con 100 milímetros te vuelve a dejar complicado”, dijo Juan Pablo Ioele, asesor de productores en Monte Buey, Córdoba, y la región.

Un campo en Monte Buey tras las lluvias Gentileza

Para el maíz, cuya campaña se iniciará pronto, dijo que el panorama es “impresionante” para quienes puedan sembrar. Esto porque se empezará con un “perfil lleno”. Reiteró, no obstante, que es mucho un registro cercano a los 200 mm cuando ya hubo algunos lugares con una recarga previa en otoño “interesante”.

“Después hay que ver los trigos, los que están en zonas de bajos o estaban complicados también por algún tipo de anegamiento. Si te cae esto empieza a experimentar anoxia la semana que viene si no se llega a ir el agua, por asfixia radicular”, dijo. Evaluó que lo que llovió se va a escurrir, factor al que se sumaría para que eso pase la canalización en la zona. Ioele acercó otros datos de lluvias ahora para Santa Fe: 190 mm en Venado Tuerto y 215 mm en Murphy. Otros registros en Santa Fe fueron 170 mm en Godeken, 150 mm en Firmat, 210 mm en Christophersen.

Lluvias de las últimas 24 horas, hasta las 9 AM de este domingo SMN

Juan Pablo Folguera, un ingeniero agrónomo de la región de Cruz Alta, recorrió la zona y señaló que “están todos los accesos cortados excepto la ruta 15 que, estimo, se va a cortar en cualquier momento a medida que drene el agua de la provincia”. Apuntó: “Por acá pasa entre el 70 y el 80% de lo que llueve en la provincia de Córdoba”.

En Bell Ville lovieron 232 mm Gentileza

Según aclaró, la situación en los campos es “muy parecida a las inundaciones de 2014 y 2015”. Precisó que hay “muchas hectáreas inundadas” difícil de estimar su cantidad. Hay campos muy planos en parte de la región con un mal drenaje. Cruz Alta está a 5 kilómetros de confluencia entre el Río Carcarañá y el arroyo Tortugas. Un video filmado desde un drone por Bomberos Voluntarios permitió apreciar el impacto de los anegamientos.

“Llovió una barbaridad. Hay que ver cómo sigue el clima y si deja que los canales trabajen; calculo que en los próximos días vamos a ver la magnitud del daño, si hay, y cómo queda la situación. Los caminos están con agua, está todo con agua; con 230 milímetros en un día no hay sistema hídrico que aguante”, contó, por su parte, Federico Proietti, vicepresidente de la Sociedad Rural de Bell Ville. “Vamos a ir evaluando cómo marcha”, señaló. Vale recordar que en Bell Ville llovieron 232 mm.

Desde Salto, en la provincia de Buenos Aires, Sergio Grosso, un ingeniero agrónomo que realiza un seguimiento del clima y postea desde la cuenta @Meteo_Salto, contó a LA NACION que hasta el mediodía allí se superaron los 60 mm. “Llueve bastante ahora”, describió en ese momento. Reportó más de 80 mm en Rojas y cerca de 100 mm hacia Pergamino.

Un camino rural entre Rojas y Ferré, en el norte bonaerense

“La preocupación es la crecida del río, por la planta urbana. Los campos están llenos de agua y hay que esperar que pare y ver los escurrimientos. No hay capacidad de absorción en el suelo, todo lo que llueve, escurre. Y lo que no escurre queda anegando campos. El panorama lo tendremos más claro 48 horas después que pase esta tormenta”, indicó.

Como se mencionó, también se registraron lluvias importantes en zonas anegadas del centro oeste bonaerense. Fueron 76,7 mm en Carlos Casares y entre 30 y 50 mm en la zona de Bolívar, reportaron productores. En Carlos Casares, que viene hace meses en una situación comprometida, se hizo muy poca siembra de trigo y el panorama hacia adelante no es alentador. El presidente de la Rural local precisó que la primera fecha de siembra de maíz, que es del 15 de septiembre al 10 de octubre, “está perdida”. Y hay dudas para la implantación de soja y girasol en octubre. “Posiblemente se pueda a partir noviembre”, estimó. Los tambos, en tanto, están con menos del 50% de la producción y serias dificultades por los caminos intransitables.

Reymundo remarcó: “La vamos a pasar muy mal en los próximos días y meses productores y la población de la zona rural”.