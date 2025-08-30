Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este sábado 30 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de la llegada de la tormenta de Santa Rosa, la cual generará condiciones adversas en distintas regiones del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por precipitaciones y vientos fuertes. Las advertencias regirán en sectores del centro, sur y norte del país, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el tiempo se mantendrá estable, aunque irá empeorando con el correr del día.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas serán el norte de San Luis (a partir de Villa Mercedes) y Córdoba (en Alta Gracia, La Carlota, Río Cuarto y San Agustín), donde rige el aviso de nivel naranja. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, explicaron desde el SMN.

A su vez, otros sectores estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Ellos son las zonas restantes de Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el sur de Catamarca y Santa Fe, y el este de La Rioja. Para estos casos, el Servicio Meteorológico advirtió por la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por otra parte, para el sur de San Luis, en La Pampa y Neuquén se emitieron avisos del mismo nivel por lluvias.

Ante este escenario, se recomendó: permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas; cortar el suministro eléctrico ante la posibilidad que el agua ingrese al hogar; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa de alertas para este sábado 30 de agosto.

En otras provincias, el SMN publicó alertas naranjas por vientos fuertes en Catamarca y Salta, donde las velocidades rondarán entre 60 y 69 kilómetros por hora y las ráfagas podrían alcanzar los 97. En menor medida, habrá una aviso de nivel amarillo para Jujuy, San Juan, La Rioja y el norte de Córdoba.

El organismo aconsejó frente a estas condiciones: no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscar un lugar seguro bajo techo; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Asimismo, en las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza y San Juan regirán alertas amarillas por nevadas fuertes.

De esta manera, en el centro del país y algunas zonas del sur y norte habrá 48 horas de precipitaciones, ya que, según los informes publicados por el organismo meteorológico, este fenómeno se mantendrá durante todo el fin de semana.

Este fin de semana llega una nueva tormenta de Santa Rosa

El tiempo en el AMBA y los efectos de la tormenta Santa Rosa

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 17°C, un poco más alta que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 16°C y máximas de 19°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y tarde, y se prevén lluvias aisladas para la noche, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 12 kilómetros por hora y la humedad será del 79%. Luego, para el domingo se espera un descenso del mercurio y tormentas.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar con una media de 17°C, mínimas de 15°C y máximas de 19°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo nublado durante el día y lluvias aisladas por la noche. Además habrá una humedad del 91%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 15°C y 19°C en Córdoba, 11°C Y 26°C en Tucumán, 16°C y 25°C en Santa Fe, 16°C y 25°C en Entre Ríos, 10°C y 27°C en Jujuy, 10°C y 26°C en Salta, 19°C y 29°C en Misiones, 13°C y 20°C en La Rioja, 17°C y 30°C en Santiago del Estero, 12°C y 16°C en San Luis, 9°C y 13°C en San Juan, 9°C y 14°C en Mendoza, 9°C y 10°C en Río Negro, 4°C y 9°C en Chubut y 0°C y 10°C en Santa Cruz.

La tormenta de Santa Rosa afectará a distintas regiones. Nicolás Suáres

¿Qué es la tormenta Santa Rosa?

El fenómeno climático de fines de agosto combina una creencia popular, la historia de una santa y una explicación meteorológica. No se trata de un fenómeno meteorológico en sí, sino que representa las lluvias y tormentas que suceden antes o después de la festividad de Santa Rosa de Lima, es decir, los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

Su origen proviene de la leyenda de Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, una patrona de la capital de Perú y de América que impidió el desembarco de una misión pirata en su ciudad natal, desencadenando una fuerte tormenta. Desde entonces, el hecho milagroso de la leyenda se asocia a los temporales de fines de agosto.

El motivo por el cual surge este temporal es que la atmósfera experimenta cambios en su circulación. Además, la proximidad de la primavera favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para que se desarrollen tormentas.