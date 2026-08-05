Un niño de 6 años murió ahogado en una pileta de tratamiento de líquidos cloacales en Neuquén

Tahiel Herrera, de 6 años, fue encontrado muerto en una pileta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Confluencia, en la provincia de Neuquén. El niño era buscado tras haberse escapado de la casa de sus abuelos, quienes lo estaban cuidando al momento de su desaparición.

Luego de un amplio operativo de búsqueda, que se extendió desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes, en el predio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), sobre la calle Tronador, el pequeño fue encontrado sin vida.

El momento en el que el menor ingresa a la planta

Según la reconstrucción del caso, Tahiel se escapó de la casa de sus abuelos, tras un descuido de los adultos. Una vez afuera, el menor se fue hasta la planta de tratamiento, colindante con el domicilio familiar. Aunque aún no se confirmó, el niño de 6 años se habría encontrado con el portón del lugar abierto, posibilitando su fácil acceso, informó el medio local LM Neuquén.

En un video registrado por las cámaras de seguridad de la planta, puede verse al niño ingresar al lugar. En ese momento, Tahiel mira para atrás y luego intenta entrar en una de las oficinas exteriores. Sin éxito, encauza su recorrido hacia el interior del predio. En ese momento es detectado por uno de los guardias del lugar.

Tahiel estaba al cuidado de sus abuelos

Ese mismo hombre habría intentado frenar al niño que, sin acatar las órdenes del adulto, continuó con su recorrido. Tras ello, el guardia se volvió en dirección al ingreso principal y allí se encontró con la madre del menor, a quien le indicó que su hijo acababa de ingresar. Entre la entrada de Tahiel y la de la mujer -que había sido alertada por un vecino sobre la potencial presencia del menor en el lugar- habían transcurrido poco más un minuto.

Durante las primeras horas del operativo, la principal preocupación de los rescatistas era que el niño hubiera caído a alguno de los tanques utilizados por la empresa para el tratamiento de aguas servidas, señaló el medio local.

Los investigadores en el lugar del hecho

La Policía de Neuquén, personal de salud y Bomberos Voluntarios fueron de la partida al momento de iniciar el rastreo de Tahiel. En paralelo a la búsqueda del menor dentro del predio, en la ciudad se viralizaron imágenes con el rostro del niño informando, además, que había sido diagnosticado con autismo.

Más allá de la medianoche del martes arribó al predio del EPAS un vehículo del Poder Judicial de Neuquén y una unidad de traslado del Cuerpo Médico Forense. Pocos minutos después se confirmó oficialmente el fallecimiento del menor. Por estas horas, la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y avanzar con las pericias correspondientes.

La madre del menor ingresó a la planta un minuto después que su hijo

Después del hallazgo y a partir de la orden de la fiscal Lorena Juárez, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados determinaron que la causa de muerte de Tahiel fue por “asfixia por sumersión”.