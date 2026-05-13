Un perro atacó a una niña de cuatro años y la mató

Una niña de cuatro años murió este miércoles luego de ser atacada por un perro de raza mestiza frente al cementerio local de Cosquín, en el valle de Punilla.

El accidente, que conmocionó a la localidad, ocurrió en un predio cercano a la casa de la menor. Según informó el diario La Voz, el animal atacó a la niña y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

Al lugar asistieron servicios de emergencia, personal policial, Guardia local y bomberos quienes intentaron asistir y salvarle la vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la menor falleció en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, por parte de Silvana Pen, quien se acercó al lugar, según confirmó el medio cordobés, para determinar las circunstancias del trágico episodio.

Una jauría de perros atacó a un niño

Semanas atrás, en la provincia de Misiones, un niño de siete años fue atacado por una jauría de perros mestizos dentro de su vivienda en Posadas y sufrió lesiones en el rostro, hombro y espalda.

El accidente ocurrió cuando el menor se encontraba solo en el patio y, por causas que se investigan, fue mordido por aproximadamente siete perros mestizos.

La situación se registró en una casa ubicada en la Chacra 109, sobre la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí, según informó el medio misionero El Territorio.

Guardia del Hospital “Dr. Ramón Madariaga”, de Posadas, Misiones El Territorio

Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido y actuaron de inmediato, logrando auxiliar al niño y trasladarlo de urgencia al Hospital Dr. Ramón Madariaga, donde recibió las primeras curaciones.

En ese centro asistencial, los médicos se entrevistaron con la madre del menor, identificada como Eliana S. D., de 30 años, quien confirmó que su hijo presentaba múltiples heridas producto de mordeduras de perros callejeros, motivo por el cual los médicos dispusieron su derivación a un centro pediátrico de mayor complejidad.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Regional I, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.