Un periodista murió de un infarto durante el estreno de su programa de streaming en Sierra de la Ventana

El periodista Pablo Víctor Balario (49) murió el lunes mientras participaba de la primera transmisión de Comadreja TV, el canal de streaming que lanzó con un grupo de amigos y colaboradores en Sierra de la Ventana.

Según reconstruyó el medio local Noticias Tornquist, el hombre sufrió una descompensación cuando había transcurrido poco más de una hora del programa. De inmediato fue trasladado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, donde los médicos intentaron reanimarlo, aunque finalmente constataron su fallecimiento a causa de un infarto.

El periodista Pablo Víctor Balario (49) murió el lunes mientras participaba de la primera transmisión de Comadreja TV

Balario era oriundo de la ciudad de Buenos Aires, pero años atrás había decidido instalarse en Sierra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist, con el objetivo de llevar adelante una vida más tranquila y desarrollar distintos proyectos vinculados con la comunicación y la conducción de eventos.

Su última iniciativa había sido la creación justamente de Comadreja TV, una plataforma de streaming pensada para emitir contenidos durante las 24 horas y ofrecer programas de interés general. Horas antes de su muerte, el periodista había hablado sobre el lanzamiento del proyecto y se había mostrado entusiasmado por el desafío.

“Es una locura. La idea del streaming nos parece maravillosa. Para nosotros, Comadreja es una especie de canal de televisión. Es una apuesta. Y le ponemos todo lo que tenemos, pero con total amor”, destacó.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad local. A través de la cuenta de Comadreja TV en Instagram, sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje 24 después de constatarse su muerte.

través de la cuenta de Comadreja TV en Instagram, sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje 24 después de constatarse su muerte Instagram

“No se puede expresar lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones. Y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota”, escribieron.

Y anticiparon: “Pero este sueño, el de la Comadreja, no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo. Y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humo con el que hicimos este camino”.

Ayelén, hija de Pablo Balario, lo despidió con una historia en la red social Instagram Captura de Pantalla

Quién también lo despidió en redes sociales fue su hija Ayelén. “Él fue mi superhéroe, mi protector, mi ultima muralla. Realmente me hizo creer que todo era posible. Acá vamos a estar bien. No te voy a mentir. Tu ausencia me duele. Todo duele. Papi, te amo donde quiera que estés”,

Entre sus trabajos más recordados se encuentra la conducción de las últimas ediciones de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos y la Fiesta Provincial de las Golondrinas, dos de los eventos más tradicionales de Sierra de la Ventana. Además, entre junio y diciembre de 2024 encabezó, junto con Maira Esquivel, el programa Algo Mejor que Hacer, emitido por FM Reflejos todos los domingos.