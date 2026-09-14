Una motociclista de 25 años atropelló a una sargento de la Policía, se dio a la fuga y terminó detenida

Una motociclista atropelló a una sargento de la Policía Bonaerense durante un operativo de tránsito en General Pacheco, se dio a la fuga y terminó detenida. La agente sufrió una fractura en el brazo derecho. La mujer que conducía la moto, por su parte, dio positivo en el test de alcoholemia y en el narcotest.

Según fuentes consultadas por LA NACION, el episodio ocurrió el miércoles 9 de septiembre, cuando personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos policiales realizaban un operativo de interceptación vehicular en la Ruta 197 y José María Paz, en la ciudad argentina ubicada al nordeste del Gran Buenos Aires.

Una motociclista atropelló a una sargento de la Policía, se dio a la fuga y terminó detenida

En ese momento, los agentes intentaron detener e identificar a una motociclista que circulaba por la zona. Sin embargo, la mujer aceleró para escapar y, durante la maniobra, atropelló a Natalia Elizabeth Rodríguez (39).

Como consecuencia del impacto, la agente sufrió politraumatismos y una fractura en el brazo radiocubital derecho. Fue trasladada a un hospital, donde permanecía estable y sin riesgo de vida.

Una motociclista atropelló a una sargento de la Policía, se dio a la fuga y terminó detenida

Tras el aviso del hecho, personal del Centro de Operaciones Tigre y de la Policía Bonaerense inició la búsqueda de la motociclista. Finalmente, lograron interceptarla en el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer.

La detenida fue identificada como Agustina Mailén Romero, de 25 años. Los efectivos secuestraron la moto en la que circulaba, una Gilera Smash. Tal y como confirmó este diario, tanto la joven conductora como el vehículo no tenían impedimentos al momento de la aprehensión.

La detenida fue identificada como Agustina Mailén Romero, de 25 años

A Romero le realizaron los controles correspondientes y el resultado fue positivo en ambos casos: registró 1,19 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia y THC positivo en el narcotest. La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad y lesiones graves” y quedó a cargo de la UFI de General Pacheco.

Otro ataque durante un control vial

Dos meses atrás se produjo un caso similar. Un hombre de 32 años le robó el talonario de infracciones y la cámara corporal a un inspector y escapó a alta velocidad, según informó LA NACION.

El episodio ocurrió en el peaje Hudson de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde agentes del Ministerio de Transporte bonaerense y personal de Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) realizaban un operativo. Los inspectores detuvieron una camioneta porque tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida.

Le robó el acta y una bodycam a un inspector para escapar de un operativo de control vial Captura de video

Cuando uno de los agentes labraba el acta y le informó al automovilista que le retendrían la cédula, el hombre reaccionó de manera violenta. Primero arrebató el talonario oficial y luego le quitó al inspector la cámara que llevaba en el uniforme. Después volvió al vehículo y escapó.

La cámara fue recuperada gracias a su geolocalizador. El Ministerio de Transporte presentó una denuncia, puso las actuaciones a disposición de la Justicia e inhabilitó de por vida al conductor, debido a la gravedad de su conducta y al riesgo que representó para los agentes y los demás usuarios de la vía.