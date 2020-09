Un renovado compromiso con el periodismo de calidad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2020 • 00:00

Todo comenzó en una reunión del Grupo de Diarios América (GDA) . Pasó poco más de un año del primer encuentro en el que junto a los colegas de los periódicos independientes más influyentes de Latinoamérica tuvimos una reunión con la premiada periodista Sally Lehrman , fundadora de The Trust Project (TP). Cada vez que nos juntamos con los miembros de la red que cuenta con más de 2900 experimentados periodistas en la región, así como corresponsales en más de 25 países, se busca descubrir las iniciativas más innovadoras del periodismo a nivel global.

Sally expuso durante poco más de una hora. Las preguntas de los directores periodísticos se extendieron bastante más de lo previsto, mientras ella presentó su iniciativa. Se trata de la principal organización internacional comprometida con la práctica del periodismo confiable, transparente y preciso. TP tiene un exigente proceso de selección y de estándares, que demandó abrir información, realizar varias implementaciones tecnológicas y otras tantas actualizaciones de cómo presentar nuestro periodismo digital en pos de cumplir con los más estrictos indicadores digitales de confianza y credibilidad. TP busca ayudar a quienes nos leen a distinguir información de opinión, conocer más sobre nosotros y hasta descubrir los perfiles de los autores. Esos indicadores deben estar presentes y ser visibles en los medios que adhieren al proyecto, como es el caso de LA NACION.

Nuestro equipo trabajó semana a semana para ir superando las distintas validaciones hasta que finalmente logramos el aval. Es por eso que con profundo orgullo queremos contarles que, como parte de nuestro compromiso con el periodismo de calidad, LA NACION es el primer medio argentino en formar parte de The Trust Project.

No se trata de un sello más, sino de un compromiso concreto con la excelencia. The Washington Post, Corriere Della Sera, La Repubblica, El Mundo, El País, BBC, The Economist, DPA y Globe and Mail, entre otros medios líderes de Estados Unidos, Canadá y Europa, ya forman parte de esta selecta liga. Los contenidos originales y de calidad son nuestra apuesta principal y aspiramos a que todas las plataformas de distribución utilicen estos estándares para destacar el periodismo que es relevante para la vida de las personas.

La credibilidad es sin dudas uno de los activos principales de un medio de comunicación y por eso, en un país signado por una profunda grieta, resulta fundamental la labor del periodismo profesional que chequea, investiga y distingue la información real de las fake news. Los principales beneficiarios sin duda son nuestros lectores, que podrán conocer aún más en profundidad cómo es la fórmula de nuestro periodismo.

Pertenecer a The Trust Project y ser el primer medio argentino en lograrlo no es un hito más para nosotros. Tiene que ver con la constante búsqueda de mejora y la interacción cotidiana con nuestros lectores. Consiste en celebrar los aciertos y asumir los errores para poder corregirlos.

En un mundo plagado de desinformación, la transparencia es un activo que nos distingue, y esperamos que muchos otros medios de nuestro país se sumen a esta liga y asumamos entre todos el compromiso de tener más y mejor periodismo al servicio de la comunidad. Agradecemos a nuestros más de 330.000 suscriptores digitales por su confianza y por habernos convertido en el medio líder de América Latina desde el lanzamiento del paywall. También a todos los que día a día nos eligen para informarse en todas nuestras plataformas. Vamos por más.

