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Un repartidor cruzó con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en Flores

El hecho ocurrió alrededor de las 14.08, en las inmediaciones de Granaderos y Bacacay, a unos 50 metros del cruce ferroviario; la víctima sufrió la amputación de ambos miembros inferiores como consecuencia del impacto

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Un repartidor de unos 35 años murió este jueves tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores
Un repartidor de unos 35 años murió tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores

Un repartidor de unos 35 años murió este jueves tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El hombre circulaba en bicicleta y, según fuentes policiales consultadas por LA NACION, habría intentado cruzar las vías cuando la barrera se encontraba baja.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.08, en las inmediaciones de Granaderos y Bacacay, a unos 50 metros del cruce ferroviario. La formación N° 3309, correspondiente al ramal descendente del Sarmiento, embistió al hombre mientras se desplazaba en bicicleta.

WhatsApp Video 2026-08-20 At 18.23.22
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De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencia, al que accedió este medio, la víctima sufrió la amputación de ambos miembros inferiores como consecuencia del impacto. Su cuerpo quedó debajo de la formación, mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar los restos y liberar la zona.

El último antecedente de un hecho de similares características se retrotrae al 23 de febrero pasado, cuando una hombre de 40 años perdió la vida tras ser atropellado por otra formación del Ferrocarril Sarmiento. El incidente tuvo lugar en la Avenida General Paz, entre avenida Rivadavia y Ángel Roffo, a la altura de la estación Liniers.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.08, en las inmediaciones de Granaderos y Bacacay, a unos 50 metros del cruce ferroviario
El hecho ocurrió alrededor de las 14.08, en las inmediaciones de Granaderos y Bacacay, a unos 50 metros del cruce ferroviario

Según constató LA NACION en ese entonces, el fallecimiento fue constatado en el lugar tras la llegada de SAME y en el operativo trabajaron ambulancias del sistema de atención médica de emergencia, efectivos de Bomberos de la Estación Versalles y personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad.

Hasta las últimas horas de aquel domingo, los efectivos se encontraban en el lugar a la espera de la realización de las pericias correspondientes y del arribo del transporte forense para avanzar con las actuaciones de rigor.

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