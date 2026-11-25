El gobierno porteño informó que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez será escenario de la construcción de un túnel subterráneo de 400 metros de extensión, con miras a perfeccionar el circuito para la competencia MotoGP en 2027.

La obra subterránea conecta la avenida Roca con la zona de boxes

El comunicado oficial sobre la obra destaca que la estructura, que atraviesa la pista por debajo del asfalto, constituye el eje central de las obras en Villa Soldati para vincular de forma directa el acceso de la avenida Roca con el sector de boxes.

El objetivo del proyecto es alcanzar los estándares internacionales necesarios para albergar al MotoGP en 2027 y sentar las bases para un eventual retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

La logística operativa de los equipos y la asistencia técnica mejorará sustancialmente, ya que el paso bajo nivel permite el tránsito sin interrumpir la actividad sobre el trazado principal.

La tecnología empleada durante los trabajos incluye el uso de cámaras térmicas para supervisar el reasfaltado integral y evitar la aparición de grietas en la superficie.

Cuáles son las etapas de la obra

El plan de modernización contempla varias metas precisas. El edificio de boxes tiene como fecha de entrega enero de 2027. Para cumplir con este plazo, ante posibles contingencias climáticas como el fenómeno de El Niño, las cuadrillas trabajan en turno nocturno.

En paralelo, el reasfaltado de tres capas avanza desde octubre pasado y finalizará en febrero. “Tres equipos operan con 12 máquinas de gran porte y ya completaron la primera capa en la recta opuesta y en las curvas 7 a 12. La reforma total ampliará el aforo del circuito a 150.000 espectadores diarios”, indica el anuncio del avance de la obra.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió las obras junto al brasileño Emerson Fittipaldi, bicampeón mundial de Fórmula 1, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. Fittipaldi, quien ganó en Buenos Aires en 1973 y 1975, elogió la envergadura del proyecto tras observar los avances. “Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1”, afirmó el expiloto brasileño.

Macri y Fitipaldi observan el plano de las reformas al autódromo

El jefe comunal, durante el encuentro, entregó a Fitipaldi un recuerdo simbólico que incluyó un fragmento del asfalto histórico del circuito y una miniatura de un colectivo con fileteado porteño.

Los siguientes eventos funcionan como hoja de ruta de la obra en curso, con el objetivo de posicionar al autódromo para competencias internacionales:

La primera cita internacional es el regreso del Mundial de Motociclismo entre el 9 y el 11 de abril de 2027. Este evento, que genera una proyección económica cercana a los 140 millones de dólares, funcionará como prueba técnica para la homologación del trazado.

entre el 9 y el 11 de abril de 2027. Este evento, que genera una proyección económica cercana a los 140 millones de dólares, funcionará como prueba técnica para la homologación del trazado. Respecto a la Fórmula 1, el Ejecutivo busca concretar un convenio en marzo próximo tras los contactos realizados con Franco Colapinto, el titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el CEO de la máxima categoría, Stefano Domenicali, durante el último Gran Premio en Interlagos. La meta oficial apunta al Gran Premio Ciudad de Buenos Aires entre 2028 y 2029.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA