Una argentina viajó a España para ser niñera y su familia denuncia que perdieron contacto

Una joven argentina viajó a principios de octubre a España con una oferta laboral para trabajar como niñera con una familia en Palma de Mallorca. Este lunes, poco menos de un mes después, su familia denuncia que perdieron comunicación con ella y que podría ser víctima de un caso de trata de personas.

Tras haber recibido una propuesta laboral a través de una plataforma que ofrece empleos en Europa, Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó al Viejo Continente el pasado 6 de octubre para trabajar con una familia alemana radicada en la isla española. La joven había tenido dos entrevistas previas con sus futuros empleadores.

Sin embargo, su familia denuncia que el último contacto telefónico que mantuvieron fue el martes 14 de octubre. A partir de ese momento dejó de responder mensajes y llamadas, desinstaló la aplicación de WhatsApp y bloqueó a algunos contactos de su cuenta de la red social Instagram.

Según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales, desde Cancillería trabajan en el caso y en conjunto con la familia de la víctima y el consulado local. Sin embargo, los procedimientos de esta índole se mantienen bajo confidencialidad.

Los posteos en los que la familia de la joven denuncia su desaparición. Instagram

“Teníamos una conversación asidua, fluida. Llegó el 7 de octubre y el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días que era normal, pero el viernes desinstaló WhatsApp, bloqueó contactos y ahí empezamos a investigar y a hacer las denuncias correspondientes”, detalló Gabriela, madre de la joven, y añadió: “Se comunicó con pocas personas y por períodos de 30 segundos“.

En diálogo con Crónica TV, la mujer explicó que la joven mantuvo “videollamadas cortitas” con algunas personas desde que perdió contacto, y que en algunas se la veía visiblemente angustiada y sin usar audio para comunicarse.

“Ella se fue por una aplicación que no sé cual es... Contactó por ahí a la familia... El año pasado se había ido a Inglaterra de la misma forma. Contacta con esta familia como au pair (un programa de niñeras que viajan entre países) y como un intercambio cultural: ellos le daban casa, comida, gimnasio y ella tenía ocho horas diarias de trabajo para cuidar al nene mayor", precisó Gabriela.

Y acotó: “Mariana siempre fue muy libre de elegir cómo vivir. Cuando decidió ir a Europa me sorprendí, ella agarró toda su ropa y con un carry on se fue. Era feliz. Si ella es victima de trata es gravísimo; si ella está mal anímicamente también está mal. Yo quiero a Mariana feliz".