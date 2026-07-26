Una argentina viajó a trabajar a Marruecos, denunció violencia de género y ahora busca volver al país

María Aguilar Halak viajó a Marruecos a principios de marzo tras conseguir un contrato laboral. Seis meses después, busca regresar a la Argentina luego de denunciar que sufrió un accidente de trabajo, quedó sin ingresos y fue víctima de violencia de género por parte de un hombre con el que mantuvo una relación.

Según relató la joven, el accidente le provocó una lesión en la columna que le impidió continuar trabajando y sus empleadores dejaron de abonarle el salario. A esa situación, aseguró, se sumaron episodios de violencia física, abuso y una presunta estafa por parte de un ciudadano marroquí.

La mujer afirmó que denunció los hechos ante la Justicia de Marruecos, que dispuso una restricción de acercamiento contra el acusado. También señaló que, pese a esa medida, el hombre volvió a agredirla, por lo que decidió abandonar la ciudad en la que residía. En paralelo, indicó que la Embajada argentina sigue el caso y lanzó una campaña en redes sociales para reunir dinero que le permita comprar un pasaje de regreso al país.

“No quiero ser una menos. Ya no puedo sostenerme más en este silencio”, expresó en su cuenta de Instagram Halak.

Halak contó que el accidente ocurrió mientras trabajaba como bailarina en una ciudad costera de Marruecos. Según explicó, durante una presentación pisó un carbón encendido, cayó al suelo y sufrió una lesión en la columna.

“No me quisieron pagar el salario y, a partir de ahí, mi situación empezó a complicarse”, sostuvo. En diálogo con LM Neuquén, precisó que la caída le provocó lesiones en los discos lumbares L5 y S1. “Me tuvieron que hacer infiltraciones y ahora necesito una cirugía para recuperarme”, dijo.

Tras el accidente decidió trasladarse a Marrakech. Allí conoció a un hombre con quien inició una relación y que, según denunció, la engañó respecto de su identidad y profesión.

“Conocí a una persona en Marrakech que me dijo que era médico, entre otras cosas. Sufrí la típica estafa de una persona que me engañó y me forzó a intimar dentro de la situación de hacer algo que yo no quería. Sufrí violencia física. Alquilé un departamento carísimo porque me lo pidió“, relató.

La bailarina argentina está desde hace seis meses en Marruecos

Halak aseguró que presentó una denuncia ante la Policía marroquí y que la Justicia ordenó una restricción de acercamiento. Sin embargo, afirmó que el hombre incumplió esa medida pocos días después.

“Él la incumplió a los tres días, me encontró cuando volvía a mi casa y fue la última agresión física que tuve. Ahí descubrí que tampoco era médico. Era boxeador”, relató.

Además, indicó que el hombre le habría sustraído unos 4000 euros que tenía destinados al alquiler, tratamientos médicos y otros gastos vinculados con su estadía en Marruecos.

En el mismo video, la joven pidió colaboración económica para poder regresar a la Argentina. Explicó que los gastos médicos derivados de la lesión en la columna y el dinero que, según denunció, perdió durante la relación le impiden afrontar el costo del pasaje.

“Es difícil que la Embajada me ayude financieramente. Necesito volver a Argentina lo antes posible. El pasaje es muy caro y dejé toda mi plata en mis terapias, en las infiltraciones que me tuve que hacer en la columna y en toda la situación que tuve con esa persona en la que yo confíe”.

María Aguilar Halak, de 35 años pide ayuda para volver al país

“No voy a aceptar que me culpen por algo así. Cualquier persona que me esté escuchando y quiera ayudarme para poder volver a mi casa. Este mensaje es para pedir ayuda. Contar esto me hace exponer mi vida privada. Si me pueden ayudar con dinero, háganlo realmente. Necesito ver mi casa, con mi papá, con mi familia”, manifestó.

Y concluyó: “No quiero seguir viviendo con miedo, la justicia es una mierda, donde el régimen es machista. Mi vida estuvo en riesgo. Casi me matan en otro país. Lo único que quiero es volver a mi casa. Yo solo vine para poder salir adelante para poder terminar la facultad y mis estudios. Eso deseaba y me salió muy mal”.