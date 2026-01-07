Entró a una comisaría, se prendió fuego y dejó un mensaje estremecedor: “Por mi hijo”

Una mujer de 63 años ingresó ayer a la guardia de la Comisaría de Campo Grande, en Misiones, y se prendió fuego frente a los efectivos de turno. El episodio, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, ocurrió alrededor de las 7:00 y generó conmoción en la tranquila localidad. En medio de la conmoción, los efectivos presentes lograron apagar las llamas sobre el cuerpo de la mujer.

Según informaron fuentes policiales y se observa en una cámara dentro de la sede, la mujer llegó a la dependencia con una botella de alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias. Apenas atravesó la puerta, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa, lo que provocó un incendio sobre su cuerpo. Los agentes reaccionaron de inmediato, sofocaron las llamas y le brindaron los primeros auxilios.

La víctima fue trasladada al hospital local y luego derivada al un hospital que forma parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) en Oberá, donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria. El parte médico oficial indicó que presenta quemaduras en el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y que será sometida a una cirugía para limpiar las lesiones. De no surgir complicaciones, los profesionales esperan iniciar el retiro progresivo del respirador para que pueda volver a respirar por sus propios medios.

Por indicación médica, no se le practicaron estudios toxicológicos. Los especialistas aguardan una evolución favorable, aunque la paciente continúa bajo estricta observación.

Antes de prenderse fuego, la mujer expresó ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase, registrada por las cámaras, es considerada una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho. Las autoridades intentan reconstruir el contexto previo y determinar los factores personales y familiares que pudieron influir en su accionar.

En el lugar se secuestraron el encendedor, la botella con alcohol y la mochila, mientras que las imágenes del episodio fueron incorporadas a la causa. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, que analiza los antecedentes y el entorno de la víctima.

El caso, que pudo terminar en tragedia, mantiene en alerta a la Policía de Misiones y a los equipos de salud que siguen de cerca la evolución de la paciente.

Impactante episodio en Misiones: una mujer se incendió frente a policías y está grave