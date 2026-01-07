Una adolescente de 15 años sufrió un disparo en la cabeza en Paraná y la Policía detuvo a dos menores

Dos chicas resultaron heridas por impactos de arma de fuego el lunes pasado luego que dos adolescentes dispararan desde una moto contra una casa en Paraná, Entre Ríos. La policía detuvo a los sospechosos de 16 años.

El ataque dejó en estado crítico a Katherine Alva, de 15 años, que recibió un disparo en la cabeza cuando tomaba mate en la casa de sus vecinos. La otra recibió un balazo en la zona del glúteo y, tras ser asistida por personal de salud, fue dada de alta horas más tarde.

La adolescente se encuentra internada en el Hospital San Martín. Fuente foto: anestesiaentrerios

Alva se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital San Martín con pronóstico reservado tras una intervención quirúrgica, según diarios locales.

De acuerdo con los testimonios, los agresores detuvieron su moto frente a la vivienda, ubicada sobre la calle República de Siria, y dispararon entre ocho y diez veces.

Uno de ellos tiene antecedentes por un homicidio ocurrido en mayo de 2025, pero estaba libre. “Son menores y los largan”, reclamaron los familiares de la víctima en una manifestación realizada el martes en la que pidieron justicia ante la División Minoridad donde se encuentran arrestados los sospechosos.

Familiares, vecinos y allegados a la víctima marcharon para pedir justicia. Fuente foto: Ahora

La movilización acabó en algunos disturbios que provocaron la presencia, y posterior accionar policial, según consignó Diario Uno.

Móvil del ataque

La hipótesis que manejan los investigadores por estas horas gira en torno a un ajuste de cuentas. Conjeturan que los menores fueron a buscar al hermano de una joven de 16 años, vecina del lugar donde estaba Alva, y que la adolescente fue una víctima colateral del ataque.

La suegra de Alva explicó que ella no estaba involucrada en ningún conflicto previo al ataque armado. “Quiero aclarar que ella no estaba en la pelea. Estaba tomando mates en la casa de unos amigos, en la vivienda vecina”, sostuvo en diálogo con Elonce.

La Justicia avanza en la investigación para dar con las circunstancias y el móvil del violento ataque.