Murió el joven atropellado y arrastrado tres cuadras por una pareja que lo acusó de un robo

Nicolás Alejandro Varas Frías, de 19 años, murió ayer por la tarde en el Hospital Central de Mendoza, donde permanecía internado desde el 26 de diciembre. Durante los días de agonía al joven le habían amputado ambas piernas . Varas Frías había sido atropellado y arrastrado por más de tres cuadras por Lucas Mariano Tello Sánchez, de 31, que iba acompañado por su pareja, Micaela Natalí Lucero, de 25, quienes lo acusaban de haberles robado. La fiscalía modificó la imputación y ahora ambos están acusados de homicidio agravado por alevosía.

El hecho ocurrió en Guaymallén, entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de diciembre. Según la investigación, Tello y Lucero estaban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva junto al cuñado del conductor cuando, de acuerdo con su versión, fueron agredidos por tres personas que luego les habrían robado dos cascos de moto, un celular y zapatillas. Tras el presunto robo, Tello se subió al Volkswagen Gol Power y comenzó a perseguir a Varas Frías, a quien alcanzó en la intersección de Alpatacal y Godoy Cruz. Allí lo embistió y lo arrastró unos 350 metros.

El impacto provocó lesiones gravísimas. El joven ingresó al hospital con diagnóstico de politraumatismo por colisión vial, laceraciones en espalda y miembros inferiores y amputación traumática de ambas piernas. Fue estabilizado y sometido a una amputación supracondílea [por encima de la rodilla] bilateral. Desde entonces permaneció intubado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, hasta que falleció tras diez días de agonía.

En un primer momento, la pareja había sido imputada por homicidio en grado de tentativa. Luego, la fiscal Claudia Ríos agravó la acusación a tentativa de homicidio con alevosía. Tras la muerte del joven, la carátula cambió nuevamente: ahora Tello y Lucero están acusados de homicidio agravado por alevosía, delito que contempla prisión perpetua. Ambos permanecen detenidos y se espera la audiencia de prisión preventiva.

La hipótesis de legítima defensa fue descartada. Según fuentes judiciales, el atropello ocurrió tiempo después del supuesto robo y no existía riesgo para la vida de los agredidos. Incluso, Tello admitió que recuperó los objetos sustraídos, lo que refuerza la idea de que la persecución no fue para recuperar bienes sino una represalia. Tampoco se descarta que el robo no haya existido y que el episodio se haya originado en el marco de un conflicto personal.

Lucero declaró que, tras el atropello, pensaron que el joven había logrado escapar. Continuaron avanzando por calle Echeverría hasta que el auto perdió potencia y transeúntes les advirtieron que arrastraban a una persona . Según su relato, al detenerse vieron a Varas Frías incrustado en la parte baja del vehículo y sangrando. Afirmó que quedaron “en shock” y que su pareja y otra mujer huyeron por temor a represalias, mientras ella permaneció en el lugar.

El procedimiento policial comenzó con un llamado al 911 a las 0.15 del viernes 27. Cuando llegó el móvil de la Comisaría 9ª, encontró al joven tendido en el asfalto y al Gol gris en posición diagonal, con manchas de sangre y una mujer en su interior. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado asistió a la víctima y la trasladó al hospital. Horas más tarde, Tello se entregó voluntariamente en la comisaría y quedó detenido. El vehículo fue secuestrado para peritajes y en su interior se hallaron 17 gramos de marihuana.

Durante los operativos posteriores al hecho, la Policía debió solicitar refuerzos porque numerosos vecinos se habían congregado en el lugar. La tensión aumentó cuando familiares de la víctima intentaron acercarse al vehículo secuestrado. El Ministerio de Seguridad provincial informó que el procedimiento incluyó el traslado del auto a dependencias judiciales para peritajes y la recolección de declaraciones a testigos que presenciaron la persecución.

Tello tiene antecedentes penales y fue vinculado a una familia criminal de Guaymallén. Varas Frías también registraba causas previas, incluso por homicidio simple en grado de tentativa. La fiscalía busca determinar si existió planificación y si hubo otros involucrados en el hecho.