SEÚL.- A las 8.30 de la mañana del jueves, todos los teléfonos de Corea del Sur vibraron con fuerza, incluso aquellos configurados en modo silencioso. Era una alerta de emergencia enviada por el gobierno, del tipo que normalmente se reserva para desastres naturales o catástrofes en tiempos de guerra.

Pero esta alerta estaba destinada a detectar a posibles tramposos que rendían un examen que se realiza cada noviembre. Más tarde, durante el día, se enviaron otras dos alertas.

El examen, la Prueba de Aptitud Escolástica Universitaria, o Suneung, que dura ocho horas, es notoriamente exigente y dio origen a la extensa cultura de academias de preparación que existe en el país. La edición del año pasado incluyó una sección de comprensión de inglés tan difícil que terminó provocando una disculpa de los administradores y una renuncia.

Este año, las autoridades están preocupadas por los estudiantes que buscan atajos ante un aumento alarmante de las trampas asistidas por inteligencia artificial.

El martes, apenas dos días antes del Suneung, anunciaron una serie de nuevas reglas.

A los examinados, más de medio millón este año, se les ordenó arremangarse. También tuvieron que colocar calcomanías sobre los botones de sus camisas y chaquetas para tapar cualquier cámara que pudieran tener oculta allí. Por la misma razón, tuvieron que permitir que los supervisores inspeccionaran sus anteojos.

Alrededor de dos horas después de la alerta inicial, el Ministerio de Educación anunció que 22 examinados fueron sorprendidos con teléfonos celulares. Los candidatos fueron retirados y enviados a la sede de exámenes para una investigación más exhaustiva. Según los funcionarios, no se encontraron otros dispositivos durante la inspección. No estaba claro qué consecuencias enfrentarían.

Los ritmos de vida en Corea del Sur cambian el día del examen, que se realiza el tercer jueves de noviembre. Se implementan restricciones de tránsito alrededor de los centros de examen, muchas personas retrasan sus desplazamientos y los vuelos se suspenden durante 35 minutos mientras se desarrolla la parte de comprensión auditiva.

Muchos estudiantes y sus padres consideran que las nuevas medidas de seguridad representan una interrupción de último momento.

“Una alarma alteraría por completo mi concentración”, dijo un examinado a medios locales. “La parte del idioma coreano depende totalmente de la concentración”.

Algunos incluso pidieron postergar el examen hasta que existieran medidas más formales y seguras. Modificaciones anteriores en las preguntas y en el protocolo de evaluación habían provocado reacciones similares.

Una segunda alerta sonó a las 2.21 p.m., después de un mensaje de texto enviado para avisarle al público. Una tercera vibró a las 2.57 p.m.

El examen, que también se conoce como CSAT, se divide en seis secciones que evalúan a los estudiantes en materias como inglés, matemáticas e historia. Pero las preguntas no son tan sencillas como parecen esas materias. En años anteriores, los exámenes obligaron a los estudiantes a resolver preguntas sobre capital social, activos bancarios ponderados por riesgo y la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.

Los funcionarios defendieron los cambios de último momento al afirmar que eran necesarios a raíz de los escándalos recientes.

“Hacer trampa en los exámenes utilizando equipos de alta tecnología no es más que un robo en toda regla”, declaró el martes el presidente Lee Jae Myung en las redes sociales. Ofreció una recompensa de al menos 100 millones de wones, unos US$75.000, para los informantes, quienes recibirán más dinero cuantas más personas denuncien.

El mes pasado, varios estudiantes fueron sorprendidos haciendo trampa con anteojos inteligentes en los exámenes de admisión para la Universidad de Yonsei y la Universidad de Seúl, según los legisladores. A principios de este mes, un estudiante de la Universidad de Konkuk fue descubierto intentando usar una minicámara en un simulacro de examen, según los medios de comunicación locales.

El 15 de noviembre, un hombre llamado Han Won-seok, que obtuvo el puntaje más alto en un examen de certificación para contador fiscal, confesó haber utilizado inteligencia artificial para hacer trampa.

En un video de YouTube publicado en el canal de su abogado, Han afirmó que utilizó una minicámara para tomar fotografías del examen, que luego fueron cargadas en un servicio de inteligencia artificial generativa basado en la nube que resolvió las preguntas. Las respuestas le llegaban a través de un teléfono oculto.

“A cualquiera que esté pensando en hacer trampa como hice yo”, dijo Han, “por favor, no se aferre a la idea imprudente de que tal vez no lo descubran”.

Cualquier persona sorprendida utilizando inteligencia artificial para hacer trampa en el examen de ingreso a la universidad enfrentará una prohibición de 10 años para volver a presentarse y posibles cargos penales.

El gobierno indicó que trabajará con empresas de inteligencia artificial una vez finalizado el examen para verificar si se realizaron consultas relacionadas con la prueba durante el horario de evaluación, aunque no identificó cuáles serán esas compañías.