Una de las estaciones de subte más transitadas de la línea C cierra desde este lunes por renovación

A partir de este lunes 14 de septiembre, los usuarios de la Línea C del subte porteño encontrarán una modificación significativa en su recorrido diario. La estación Lavalle, identificada como uno de los puntos neurálgicos de mayor tránsito en la red, permanecerá cerrada al público por un plazo estimado de tres meses. Esta medida forma parte del Plan de Renovación Integral que impulsa Subterráneos de Buenos Aires con el fin de optimizar la infraestructura existente y elevar la calidad de la experiencia de viaje para miles de personas que utilizan este medio de transporte a diario.

La estación Lavalle de la Línea C cierra sus puertas por tres meses LANCHUS

Los trabajos, que ya se ejecutan fuera del horario de servicio, contemplan una intervención profunda en varios sectores clave. El proyecto abarca la puesta a punto de los accesos, las galerías de escaleras, tanto peatonales como mecánicas, los vestíbulos y los andenes.

El objetivo central de la iniciativa radica en garantizar una circulación más fluida, transformar el entorno en un espacio cómodo y ordenado, y fortalecer la seguridad mediante una iluminación moderna. En ese sentido, las tareas incluyen la colocación de luces LED, la renovación completa de los pisos, la aplicación de pintura nueva y la instalación de una señalética actualizada que incorpora braille tanto en pasamanos como en pórticos, elementos esenciales para la accesibilidad universal.

Además, la estación contará con un nuevo mobiliario diseñado para el confort de los pasajeros, entre ellos bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos. En lo que respecta a la estructura técnica, la obra prioriza la impermeabilización de los espacios mediante procesos de inyección, el tratamiento de juntas y el uso de insumos de tecnología avanzada.

La estación Lavalle de la Línea C cierra sus puertas por tres meses LANCHUS

Un aspecto destacado del plan es la instalación de revestimientos de aleación de aluminio y zinc con propiedades anticorrosión, tanto en vestíbulos como en los andenes. Este material permitirá canalizar el agua de forma eficaz y prevenir futuras filtraciones que afectan el normal funcionamiento de las instalaciones subterráneas.

Por tratarse de una estación con valor patrimonial, el plan de obras presta especial atención a la preservación estética. El proyecto contempla la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes, además de la recuperación integral de los revestimientos cerámicos originales. Estos trabajos se realizan bajo la supervisión de un equipo de restauradores profesionales, quienes siguen estrictamente los lineamientos fijados por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Esta obra se suma a una serie de reformas realizadas previamente en la red. Hasta la fecha, el plan de modernización ya alcanzó a 20 estaciones de diversas líneas. En la Línea A se renovaron Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro. En la Línea B los trabajos concluyeron en Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia. Por su parte, en la Línea C se finalizó la estación San Martín, mientras que en la Línea D se actualizaron Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo. Finalmente, en la Línea E se puso en valor la estación Jujuy, además de la renovación completa de diversos paradores del Premetro.

Sin embargo, la red de transporte continúa su plan de obras con varias estaciones aún fuera de servicio. En la actualidad, los pasajeros no pueden acceder a las estaciones Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, ni a General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. El cronograma de trabajo contempla además futuras intervenciones en las estaciones Alberti, Pasco y Sáenz Peña de la Línea A, así como en las estaciones Ángel Gallardo y Dorrego de la Línea B.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.