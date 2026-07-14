Una dulce sorpresa: científicos encuentran azúcar en las profundidades de nuestra galaxia

NUEVA YORK.- Nuestra comprensión de la Vía Láctea acaba de volverse un poco más dulce.

Por primera vez, los científicos detectaron azúcar en el espacio interestelar, lo que proporciona una pista importante sobre los orígenes del azúcar en la Tierra y, posiblemente, sobre el surgimiento de la vida, según un nuevo artículo publicado el lunes en la revista Nature Astronomy.

“Este es un azúcar real y auténtico”, dijo Brett McGuire, astroquímico del MIT que no participó en el estudio. “Es simplemente increíblemente emocionante”.

Los orígenes del azúcar en la Tierra son misteriosos. Los científicos saben que debió haber estado presente desde muy temprano, porque es una condición necesaria para que surja la vida. Pero los experimentos de laboratorio destinados a recrear las condiciones químicas necesarias fracasaron repetidamente en la creación de estas moléculas.

Entonces, ¿cómo llegó el azúcar aquí? Los científicos creen que pudo haber sido transportada a la Tierra por impactos de asteroides y cometas durante los primeros momentos de la historia del planeta, porque se encontraron varios tipos de azúcares, incluidos la glucosa y la ribosa, en asteroides y meteoritos.

Pero la pregunta de dónde vinieron antes de eso quedó sin respuesta.

“La gente tenía mucho interés en tratar de encontrar estas moléculas”, dijo Izaskun Jiménez-Serra, astroquímica del Centro de Astrobiología de España que dirigió el nuevo estudio. A principios de la década de 2000, cuando la búsqueda de azúcares recién comenzaba pero no daba resultados, “en realidad no tenía muchas esperanzas”, dijo.

Pero en los últimos años, a medida que los investigadores detectaron otras moléculas orgánicas grandes en nebulosas, se volvió más optimista.

El medio interestelar de la Vía Láctea era un lugar probable para encontrar azúcar. El medio interestelar está formado por todo el polvo y los gases que se encuentran entre los sistemas estelares y, a pesar de sus condiciones extremas, es “una impresionante fábrica química”, escribieron los autores del nuevo estudio.

Allí se encontraron cientos de moléculas, incluidos algunos de los componentes básicos del ARN mensajero celular. Además, los experimentos de laboratorio sugirieron que los azúcares podrían formarse a partir de reacciones químicas en hielos presentes en el medio interestelar.

Así que, si iban a detectar azúcar, tenía sentido buscarla allí.

Jiménez-Serra y sus colaboradores utilizaron dos radiotelescopios para observar profundamente el centro de la Vía Láctea y recopilar datos sobre las frecuencias de radio emitidas por el medio interestelar.

A medida que las moléculas en el espacio giran y se mueven, producen distintas frecuencias. Al comparar los patrones de frecuencias hallados en el espacio con los patrones que las moléculas producían en los laboratorios, los investigadores pudieron determinar qué moléculas estaban presentes.

Por fin encontraron lo que buscaban.

Uno de los patrones observados en una nebulosa cercana al centro de la Vía Láctea coincidió con el de un azúcar llamada eritrulosa. La eritrulosa está compuesta por cuatro átomos de carbono, ocho átomos de hidrógeno y cuatro átomos de oxígeno. En la Tierra se encuentra en las frambuesas.

“Fue una coincidencia perfecta”, dijo Jiménez-Serra, y agregó que cuando la vio, “mi corazón comenzó a latir muy, muy rápido”.

Fue un momento emocionante, pero quería asegurarse de que realmente se tratara de azúcar. El equipo verificó una y otra vez que no fuera otra molécula o simplemente un error. Sin embargo, los resultados se mantuvieron.

“Sus datos y análisis respaldan la conclusión de que la molécula está allí”, dijo McGuire. “Hicieron esfuerzos extraordinarios para tener en cuenta todos los posibles intrusos”.

Los resultados también convencieron a Yoshihiro Furukawa, astroquímico de la Universidad de Tohoku, en Japón, que no participó en el estudio. Su trabajo condujo al descubrimiento de azúcares en el asteroide Bennu hace algunos años.

El nuevo hallazgo confirma que el azúcar puede formarse sin vida en el medio interestelar e incluso antes de que se formen estrellas y planetas. Ese es un primer paso fundamental para formar ARN y ADN, y para explicar cómo surgió la vida en la Tierra.

También hace más probable que la vida pudiera haberse formado en otro lugar.

“Si el medio interestelar es capaz de formar estos ingredientes, también podrían encontrarse en otras nubes moleculares de la galaxia, aumentando las posibilidades de que la vida se desarrolle en otros lugares”, dijo Jiménez-Serra.

Y este azúcar es solo el comienzo.

Jiménez-Serra está ansiosa por buscar azúcares más grandes, como la ribosa y la desoxirribosa, que forman el ARN y el ADN.

Los investigadores estimaron que entre 0,5 y 50 millones de toneladas de este azúcar podrían haber sido transportadas a la Tierra durante la etapa inicial crítica de su historia.

Igualmente interesante es lo que no encontraron: un azúcar ligeramente más pequeño, con tres átomos de carbono.

Dado que encontraron la versión más compleja, resulta sorprendente que no hayan detectado la versión más simple.

“Desafía las expectativas, en cierto modo, basándose en la química que entendemos”, dijo McGuire. “Espero ver a la comunidad científica analizar esto en profundidad y decir: ‘Guau, esto fue extraño. Esto fue sorprendente. Esto fue inesperado. ¿Qué significa?’”.