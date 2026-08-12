Una familia quedó varada sin luz ni comida durante un temporal de nieve en Neuquén

Una familia quedó atrapada durante más de un día sin luz ni comida mientras ocurrió un temporal de nieve en Neuquén. La pareja y sus dos hijos pequeños habían salido en una camioneta para entregar pastura para alimentar animales cuando sufrieron un desperfecto técnico y debieron refugiarse en una instalación precaria. Fueron rescatados por la Policía de Neuquén.

Se trata de un hombre y una mujer de 44 años que se trasladaban junto a sus hijos, una niña de seis y un niño de ocho. Habían partido el pasado lunes al mediodía hacia el puesto para entregar alimento para animales de crianza en el paraje Ñireco, a aproximadamente 50 kilómetros de Zapata, cuando su camioneta experimentó un problema y quedó fuera de servicio en plena nevada, reportó el medio local Minuto Neuquén.

La camioneta de la familia que sufrió un desperfecto técnico Policía del Neuquén

Como la nieve se acumulaba y la temperatura bajaba, los adultos se decidieron a buscar refugio antes de que la situación empeorara.

Caminaron hasta un puesto que pertenecía a otra familia y se instalaron allí junto a sus hijos. No contaban con electricidad ni comida, y tampoco había leña como para armar un fuego y calentarse. Acordaron quedarse ahí hasta que pasara el temporal, pero no ocurrió. Frente a ese escenario es que el padre de la familia se decidió a salir a buscar ayuda y caminó el martes por la mañana hacia una escuela del paraje.

Fue entonces que se pudo contactar con las autoridades policiales cerca de las 13.30, hora en la que la División Brigada Rural Zapala recibió una alerta al Comando Radioeléctrico de la localidad.

La familia fue asistida por personal de la Policía de Neuquén Policía del Neuquén

Dos puesteros acompañaron a los agentes, que estaban en un móvil, lo más cerca posible del refugio donde se encontraba la madre y sus dos hijos. Sin embargo, no pudieron ingresar: la nieve llegaba a casi un metro de altura.

El personal tuvo que dejar el vehículo sobre la Ruta Provincial 46 y recorrer 800 metros a pie. Los puesteros colaboraron con los efectivos y brindaron dos caballos para que la familia pudiera ser trasladada hasta el móvil policial. En el vehículo los llevaron hasta la ciudad de Zapala, donde fueron asistidos y se corroboró que no tenían lesiones ni síntomas de hipotermia.

“Estaban en perfecto estado de salud, tanto los menores como los progenitores”, aseguró el comisario y jefe de la División Brigada Rural Zapala, Carlos Salazar, a Minuto Neuquén. El operativo duró alrededor de dos horas.