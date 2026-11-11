Una mujer murió y un hombre quedó hospitalizado tras chocar y volcar en Entre Ríos

Una mujer de 56 años murió este miércoles por la madrugada tras chocar y volcar en la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 100, y el conductor, un hombre de 69 años, está internado.

Ambos pasajeros viajaban en un Peugeot 206 de color gris claro que circulaba en sentido norte-sur. Según informó el personal del Puesto de Control Vial Bella Vista al medio local La Gaceta Entre Ríos, el conductor perdió el control del auto poco antes de llegar a un peaje que está más adelante en el camino. Esto provocó que diera un vuelco e impactara contra el guardarrail.

El vehículo quedó dado vuelta entre ambos sentidos de la ruta y con gran parte de la carrocería destruida. Como consecuencia de la maniobra, la acompañante, de 56 años, salió despedida y murió en el lugar del hecho.

Por su parte, el conductor, de 69 años, sufrió heridas graves y tuvo que ser trasladado de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde quedó internado con riesgo de vida y en estado reservado, según pudo saber El Entrerriano.

Las autoridades informaron que, de momento, no se registraron otros vehículos involucrados. En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Sauce, personal de Bomberos Voluntarios de Colonia Elía, médicos y peritos. Además, intervinieron las autoridades judiciales correspondientes para determinar la secuencia exacta del hecho. Mientras tanto, la policía local trabajó para identificar a ambos ocupantes.

Cómo prevenir accidentes en la ruta

Tal como informó LA NACION, para evitar este tipo de accidentes, los especialistas recuerdan una serie de medidas de seguridad a la hora de viajar en ruta:

Un experto muestra la postura correcta a la hora de viajar en ruta