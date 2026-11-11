Una mujer murió y un hombre quedó hospitalizado tras chocar y volcar en Entre Ríos
Ocurrió en el kilómetro 100 de la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad Colonia Elía, en el departamento Uruguay
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Una mujer de 56 años murió este miércoles por la madrugada tras chocar y volcar en la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 100, y el conductor, un hombre de 69 años, está internado.
Ambos pasajeros viajaban en un Peugeot 206 de color gris claro que circulaba en sentido norte-sur. Según informó el personal del Puesto de Control Vial Bella Vista al medio local La Gaceta Entre Ríos, el conductor perdió el control del auto poco antes de llegar a un peaje que está más adelante en el camino. Esto provocó que diera un vuelco e impactara contra el guardarrail.
El vehículo quedó dado vuelta entre ambos sentidos de la ruta y con gran parte de la carrocería destruida. Como consecuencia de la maniobra, la acompañante, de 56 años, salió despedida y murió en el lugar del hecho.
Por su parte, el conductor, de 69 años, sufrió heridas graves y tuvo que ser trasladado de urgencia por los servicios de emergencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde quedó internado con riesgo de vida y en estado reservado, según pudo saber El Entrerriano.
Las autoridades informaron que, de momento, no se registraron otros vehículos involucrados. En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Sauce, personal de Bomberos Voluntarios de Colonia Elía, médicos y peritos. Además, intervinieron las autoridades judiciales correspondientes para determinar la secuencia exacta del hecho. Mientras tanto, la policía local trabajó para identificar a ambos ocupantes.
Cómo prevenir accidentes en la ruta
Tal como informó LA NACION, para evitar este tipo de accidentes, los especialistas recuerdan una serie de medidas de seguridad a la hora de viajar en ruta:
- Postura y descansos: Mantener una distancia adecuada con los pedales y el volante, con los brazos y las piernas levemente flexionados para prevenir la fatiga muscular. Se aconseja frenar diez minutos cada dos horas para despejar el cansancio y evitar mareos.
- Control del equipaje: Cargar el auto respetando la capacidad máxima y ubicando los elementos más pesados en el fondo del baúl para favorecer la estabilidad direccional. Las cargas en el techo tienen que ser livianas y estar firmemente sujetas para no alterar el centro de gravedad ni las reacciones del vehículo.
- Distancia y sobrepasos: Guardar una distancia de al menos dos segundos respecto al vehículo que está adelante para contar con el tiempo de reacción necesario ante imprevistos. Los sobrepasos exigen la certeza absoluta de poder completarlos sin riesgos, usando el carril izquierdo exclusivamente para adelantamientos.
- Uso de luces: Comprobar el funcionamiento de todas las luces para ver y ser advertido por el resto del tránsito, evitando el uso de luces altas en rutas de doble mano.
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