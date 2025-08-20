Una mujer perdió el control de su auto y chocó contra una casa en Hurlingham

Una mujer perdió el control de su vehículo y terminó incrustándose contra el frente de una vivienda en la localidad bonaerense de Hurlingham. El auto, un Chevrolet Corsa gris, impactó primero contra la puerta de ingreso de una casa ubicada en la calle Acassuso al 2400 y luego continuó su recorrido hasta ser detenido por la pared lindera y un poste de luz. El accidente no provocó heridos, aunque dejó importantes daños materiales.

Según aseguraron testigos que presenciaron la secuencia, de acuerdo con lo informado por Primer Plano Online, cuando la conductora descendió del vehículo presentaba un “fuerte aliento etílico”. Los servicios de asistencia intentaron realizarle el test de alcoholemia en cuatro ocasiones, pero la mujer sopló la pipeta sin fuerza de manera deliberada, lo que impidió obtener un registro válido.

Los dueños de la vivienda contra la que se estrelló salieron tras el estruendo que generó el golpe. El impacto principal fue contra la puerta de ingreso y el auto quedó detenido apenas unos metros después sobre la vereda. El poste de luz y la estructura de la casa lindera evitaron que avanzara. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad que muestran el momento exacto del accidente.

Una mujer chocó su auto contra dos casas en Hurlingham

La negativa de la mujer a realizar el control de alcoholemia ante la autoridad de tránsito, fue considerado positivo. Por ese motivo, se le aplicaron las sanciones previstas. Además, enfrenta un proceso judicial por los daños ocasionados y no contará con cobertura de seguro, dado que las pólizas excluyen siniestros en los que el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol.

En medio del operativo, la mujer intentó explicar su accionar, dijo que chocó porque mientras manejaba estaba discutiendo con su pareja y eso le hizo perder el control del vehículo.

Según informó el medio Viví El Oeste, el propietario de la casa afectada, identificado como Walter, relató que el siniestro se produjo durante la mañana de este martes. “Estaba durmiendo y me desperté. Pensé que era un rayo y cuando salí vi el auto en la puerta y todo esto era un desastre”, comentó. Y agregó: “Me llevé la peor parte porque tengo que ver cuánto me sale todo esto".

Walter agregó que no logró hablar con la conductora, aunque sí mantuvo un breve diálogo con un acompañante que, según describió, parecía alcoholizado. “Por ahora voy a ver si el seguro se hace cargo. Hay un buen trato con la chica, que me dijo que se va a hacer cargo de lo que hizo”, indicó. El vecino manifestó además su preocupación por la falta de retiro de los escombros y de un poste caído en el lugar: “Nadie vino todavía a sacar nada y es un peligro”, reclamó.