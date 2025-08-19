Habló el titular de la Fundación Fauna Argentina sobre las fotos virales de delfines del Aquarium: “Es una vergüenza”

Juan Lorenzani es el presidente de la Fundación Fauna Argentina (FFA). Hace unos días recibió unas imágenes donde se podía ver el mal estado de las instalaciones del Aquarium de Mar del Plata, predio que se encuentra cerrado desde marzo y que aún acobija a diez delfines. Lorenzani decidió compartirlas en el perfil que tiene la FFA en Instagram y se armó la polémica. En un móvil de LN+ desde la ciudad costera aseguró: “Ver el color verdoso del agua es patético y triste”.

Juan Lorenzani, presidente de la Fundacion Fauna Argentina

“El agua adquiere ese color por la presencia de microalgas”, explicó Lorenzani. “Que se forman en lugares donde el agua no circula, hay poca higiene y materia orgánica en suspensión. A todo eso si le sumas el sol, deja como resultado un caldo de cultivo que puede ser muy dañino para los delfines”, detalló.

En palabras del presidente de la FFA, “la única forma de sacar las microalgas es la limpieza periódica”. Dejando entrever que se trata de una tarea que la empresa que la firma que explotaba el lote de nueve hectáreas jamás realizó.

Consultado sobre su punto de vista de la situación, Lorenzani opinó: “Acá hay una cuestión comercial. El cautiverio de animales no da ningún buen ejemplo. Si pasaron cinco meses o más, es porque algo está ocurriendo. Hay una connivencia con las autoridades”.

Sobre el aporte del gobierno municipal para encontrar una solución, Lorenzani fue taxativo: “Los equipos de zoonosis no son especialistas en mamíferos marinos: acá faltan profesionales independientes de las fuerzas estatales. Es una vergüenza y una pantalla”.

¿Qué pasó en el Aquarium de Mar del Plata?

El Aquarium de Mar del Plata está cerrado desde marzo pero adentro todavía hay diez delfines que esperan ser trasladados. “La fecha límite es principios de 2026, pero nosotros queremos hacerlo antes”, anticipó a LN+ Adrián Faiella, el veterinario que trabaja en el predio. “El destino definitivo de los animales es el Caribe”, agregó el especialista en fauna marina.

Adrian Faiella, veterinario especialista en fauna marina

En relación a los motivos del cierre del predio, el veterinario dijo: “Es un tema inmobiliario. Durante 30 años estuvimos bien y ahora ya no. Es como cuando el dueño de la casa que alquilamos no nos quiere renovar. El tema es que no es lo mismo mudar unos muebles que un oceanario”. En palabras de Faiella, “es una estructura muy difícil de copiar nuevamente”.

La postura del gobierno municipal

En su perfil de X, el intendente de la ciudad balnearia, Guillermo Montenegro, citó una publicación en redes sociales y a partir de esos contenidos planteó que “existiría una situación de maltrato punible cometida contra delfines que se encuentran en el predio de referencia”.

Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado… pic.twitter.com/OZVHdtHa01 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 17, 2025

Como consecuencia de esta situación, solicitó que desde la Dirección de Zoonosis de la municipalidad se realizara una inspección ocular para constatar las condiciones en que se encuentran los animales que permanecen en cautiverio en el predio.