Una nena de 5 años fue atacada por un Rottweiler y sufrió hundimiento de cráneo

4 de octubre de 2019 • 13:00

Maia, de 5 años, estaba jugando con su hermana en el patio de su casa en Acebal, localidad de Santa Fe, cuando fue atacada por un Rottweiler. Susana Marcolino, la madre de la niña, escuchó los gritos y corrió a socorrerla pero las mordidas ya le habían ocasionado heridas.

El Ministerio de Seguridad provincial registró el incidente a las 15:45 hs del jueves, cuando la madre se presentó ante la comisaría. Explicó que el perro estaba en su vivienda porque lo iba a cruzar con otra perra de la misma raza y pidió que la ayudaran a trasladarla a una clínica.

"Nos dijeron que la lleváramos a una clínica de Acebal para hacer una radiografía. Y que la hiciéramos coser ahí. Que si no lo hacían ahí que la volviéramos a traer, que ellos lo hacían. La trataron como un paquete. Era una nena de cinco años. No nos llevaron en ambulancia a Rosario. Si no era porque teníamos auto no sé qué podría haber pasado, porque ella estaba toda ensangrentada, con la herida abierta", aseveró Susana a Rosario3.

En el Sanatorio de Niños de Rosario le hicieron una tomografía, la cosieron y les informaron a los padres que la niña había sufrido múltiples fracturas y hundimiento de cráneo fruto del ataque. La niña quedó internada en observación.