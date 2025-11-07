Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales

WASHINGTON.— El año pasado, poco después de cumplir 69 años, a Debby Orcutt le diagnosticaron cáncer de páncreas, una enfermedad tan grave que su médico no quiso decirle cuánto tiempo le quedaba de vida. Con poquísimas opciones de posibles tratamientos, Debby decidió inscribirse para participar de los ensayos clínicos de una droga experimental contra la enfermedad.

“Lo pensé y me dije: Me voy a morir, no tengo nada que perder”, recuerda Debby.

Debby empezó a recibir el nuevo fármaco en enero y la tomografía que le realizaron la semana pasada muestra que su tumor se redujo en un 64%, según comenta su esposo. Se trata del tipo de evidencia clínica que alienta la esperanza y fue la que impulso al Gobierno de Donald Trump a ponerla en el nuevo “carril rápido” para su aprobación. Debby vive cerca de Worcester, Massachusetts, es abuela, asistente odontológica jubilada, y dice que se despierta todos los días sintiéndose bien. De hecho, está debatiendo con su hija si está lo suficientemente bien como para ser la anfitriona de toda la familia en Día de Acción de Gracias.

Basándose en los resultados preliminares de los ensayos clínicos, en octubre la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) le otorgó a Revolution Medicines, la empresa biotecnológica patrocinadora del fármaco, una nueva e innovadora “revisión acelerada” diseñada para que los medicamentos más prometedores lleguen con mayor rapidez a los pacientes. Este fármaco para el cáncer de páncreas, junto con otros medicamentos seleccionados en el marco del programa “Pase de Prioridad Nacional del Comisionado”, serán una prueba para ver si se puede agilizar el desarrollo de tratamientos innovadores sin comprometer el rigor de las revisiones de la FDA, señalan los expertos.

La FDA ha informado que el programa puede reducir el tiempo de revisión de un medicamento de un año a tan solo un mes, permitiendo que los laboratorios que obtienen la aprobación de la agencia puedan sacar el medicamento a la venta mucho tiempo antes.

El cáncer de páncreas es uno de los más letales

La agencia también otorgó “pases” para medicamentos contra la infertilidad, la diabetes tipo 1, la adicción al vapeo de nicotina, la sordera, la ceguera y un raro trastorno sanguíneo, además del uso de la ketamina como anestesia y la fabricación de un antibiótico dentro de Estados Unidos.

Dan Kracov, socio de Arnold & Porter, quien ha asesorado a varias de las empresas que recibieron un “pase”, dice que el objetivo de la FDA de lograr tiempos de revisión mucho más cortos para ciertos medicamentos parece realizable, dado el alcance limitado del programa, pero agrega que podría sobrecargar los recursos de la agencia si el programa empieza a ampliarse.

“Hay que seguir el tema de cerca para asegurarse de que los estándares para lanzar un producto al mercado no se rebajen tanto que se comprometa la seguridad del paciente”, dice Kracov.

Estándares rigurosos

Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno norteamericano, declaró que la FDA siempre mantendrá estándares rigurosos y que el nuevo programa de pases reducirá los tiempos muertos.

La selección del fármaco daraxonrasib de Revolution Medicines para ser incluido en el programa parece consolidar su posición como una de las drogas experimentales más prometedoras contra el cáncer de páncreas. También se están estudiando las propiedades del daraxonrasib para el tratamiento del cáncer de pulmón y colorrectal.

En uno de los primeros ensayos clínicos, la empresa les administró daraxonrasib a 83 pacientes con cáncer de páncreas que se había extendido tras someterse a al menos un tratamiento previo, como la quimioterapia. A lo largo de más de 16 meses, al menos el 29% de los participantes experimentaron una reducción de sus tumores, mientras que más del 90% no presentaron un crecimiento tumoral. Según los resultados del ensayo, la mediana total de supervivencia fue de 15,6 meses, lo que en algunos casos representa aproximadamente el doble de la sobrevida habitual de los tratamientos estándar. Para el año próximo se esperan los resultados del primer ensayo clínico aleatorizado a gran escala sobre unos 460 pacientes.

Los inversores empujaron el valor bursátil de la empresa hasta superar los 10.000 millones de dólares, un número excepcional incluso entre las empresas biotecnológicas en fase inicial, cuya valuación de mercado suele ser muy alta. Revolution Medicines salió a cotizar en Bolsa en 2020, todavía no ha sacado ningún fármaco a la venta, y desde su fundación, en 2014, ha acumulado pérdidas superiores a los 2000 millones de dólares.

Hay una especial urgencia en desarrollar un fármaco para tratar el cáncer de páncreas, la tercera principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos y una de sus formas más letales, según el Instituto Nacional del Cáncer. La tasa de sobrevida a cinco años para el cáncer de páncreas es de tan solo el 13%, y para aquellos cuyo cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo, desciende al 3%. Los tratamientos estándar, junto con la tasa de mortalidad, se mantienen prácticamente invariables desde hace 30 años.

Pero la ciencia detrás del daraxonrasib y otros fármacos similares en desarrollo alienta la esperanza.

“Me parece un punto de inflexión para el campo del cáncer de páncreas”, señala Brian Wolpin, director del Centro Familia Hale de Investigación del Cáncer de Páncreas del Instituto Oncológico Dana-Farber e investigador en múltiples ensayos clínicos del daraxonrasib. Si bien advierte que los datos todavía no han sido validado en un ensayo aleatorizado, a Wolpin le impresiona que el daraxonrasib haya reducido los tumores y aliviado el dolor abdominal de los pacientes.

“El fármaco parece ser la base para desarrollar tratamientos realmente efectivos”, concluye Wolpin.

Efectos secundarios

Sin embargo, el daraxonrasib no está exento de importantes efectos secundarios. En un ensayo con 40 participantes que recibieron daraxonrasib como tratamiento inicial para el cáncer de páncreas, el 95% reportó una reacción adversa y el 35% sufrió una reacción adversa grave, según datos de la compañía. El efecto secundario más común es una erupción cutánea, generalmente no incapacitante.

Y a pesar de su potencial, el fármaco tampoco es una cura. Lei Zheng, oncólogo y miembro de la Asociación de Cáncer de Páncreas de Estados Unidos, manifestó su esperanza de que el daraxonrasib pueda mejorarse para suprimir el cáncer durante más tiempo, y actualmente se están realizando estudios para determinar si los pacientes desarrollan resistencia al fármaco y por qué ocurre.

Los científicos de Revolution Medicines decidieron enfocarse desde un principio en una familia de genes que funcionan como un interruptor que controla la división y el crecimiento celular. Las mutaciones de los genes RAS, como se les conoce, crean proteínas mutadas que quedan fijas en la posición de “encendido” y envían señales para que las células cancerosas proliferen. El daraxonrasib apunta a esas proteínas mutadas que durante años habían eludieron todos los intentos de neutralizarlas, ya que tienen una superficie lisa sin un lugar evidente al que pueda unirse un fármaco. En 2013, un equipo liderado por el doctor Kevan Shokat —profesor de la Universidad de California en San Francisco y cofundador de Revolution Medicines— creó una forma novedosa de impedir que una de esas proteínas le enviara a las células cancerosas la señal de seguir creciendo y proliferando. Revolution Medicines buscó entonces un compuesto que bloqueara las señales de crecimiento de la mayoría de esas proteínas.

“Fue una idea revolucionaria”, dice Mark Goldsmith, CEO de Revolution, y explica que hasta entonces la opinión predominante entre los científicos era que la inhibición generalizada de esa señal de crecimiento afectaría el crecimiento celular normal y perjudicaría a los pacientes.

En ensayos con animales, los científicos se sorprendieron al comprobar que el fármaco reducía los tumores sin generar la toxicidad que habían previsto. “Repetimos ese experimento una y otra vez porque contradecía tanto el dogma que teníamos que estar seguros de estar en lo cierto”, dice Goldsmith.

Anna Berkenblit, directora médica y científica de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas, expresó su entusiasmo por el otorgamiento del nuevo “pase” de la FDA a Revolution Medicines, calificando su fármaco experimental como un avance trascendental. La experta agregó que la nueva generación de fármacos dirigidos a las mutaciones RAS representa un salto cualitativo frente a las terapias preexistentes.

Los pacientes están empezando a comprender cuánto tiempo de vida les puede comprar el daraxonrasib.

Tras someterse a tratamientos que no lograron controlar su cáncer, Pranathi Perati, bióloga molecular del norte de California, comenzó a recibir daraxonrasib en 2023. El fármaco impidió la propagación de los tumores durante dos años, permitiéndole llevar una vida prácticamente normal y cumplir su sueño de ver a su hijo menor ingresar a la universidad.

Sin embargo, dejó de tomar las pastillas en septiembre, cuando su cáncer comenzó a extenderse nuevamente, y sus médicos determinaron que probablemente había desarrollado resistencia al medicamento.

Así que Perati se inscribió en otro ensayo clínico, en este caso de un fármaco que actúa de manera diferente, diseñado para localizar y destruir las células cancerosas basándose en la firma proteica específica de cada tumor.

Hoy Perati tiene 55 años y se sorprende de seguir viva. “Siento que cada uno de estos años ha sido tiempo extra”, dice.

Por Daniel Gilbert

(Traducción de Jaime Arrambide)