Una provincia aplicó una medida inédita en el país y logró un invierno sin muertes de bebés por un virus que causa bronquiolitis

Córdoba cerró el invierno de 2026 sin registrar ninguna muerte por virus sincicial respiratorio (VSR) en menores de un año, después de haber contabilizado cinco fallecimientos en 2025 y otros cinco en 2024. Además, las internaciones por este virus disminuyeron un 73% en ese grupo etario y un 78% en la población general, según el balance presentado por el Ministerio de Salud provincial. Los resultados marcan un cambio significativo frente a las temporadas anteriores, en las que la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias representaron una importante causa de hospitalización infantil.

Detrás de estos números aparece una estrategia preventiva que Córdoba implementó este año por primera vez en la Argentina: combinar la vacunación de las embarazadas contra el VSR con la administración de anticuerpos monoclonales a los bebés que no habían recibido una protección materna adecuada. La iniciativa permitió alcanzar una cobertura del 96,4% de la población infantil objetivo y estuvo acompañada por una búsqueda activa de los recién nacidos para garantizar su inmunización.

Córdoba fue la primera provincia argentina en combinar la vacunación materna con anticuerpos monoclonales para ampliar la protección de los bebés SEBASTIAN SALGUERO

Sin embargo, ante la falta de datos consolidados sobre fallecimientos por VSR en todas las provincias, todavía no es posible determinar si Córdoba fue la única jurisdicción que terminó el invierno sin muertes por este virus. Más allá de este resultado, los especialistas destacan la importancia de extender la protección a los bebés cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y hospitalización en menores de un año en la Argentina. Se trata de un virus de circulación estacional que, en el hemisferio sur, se concentra especialmente durante el otoño y el invierno y explica entre el 60% y el 80% de los cuadros de bronquiolitis. Aunque afecta principalmente a los menores de seis meses, también puede provocar infecciones graves durante el resto del primer año de vida, incluso en bebés que nacieron sanos y sin factores de riesgo conocidos.

Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud de Córdoba, explicó a LA NACION que la provincia decidió ampliar el alcance de las herramientas preventivas disponibles. La estrategia nacional se apoya principalmente en la vacunación durante el embarazo, que se administra entre las semanas 32 y 36 de gestación y permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta. Sin embargo, no todas las mujeres acceden a esa inmunización y, en algunos casos, la protección puede resultar insuficiente. Para cubrir esas situaciones, Córdoba incorporó anticuerpos monoclonales de acción prolongada, que, a diferencia de las vacunas, aportan defensas ya desarrolladas contra el virus y brindan protección inmediata mediante una sola aplicación al bebé.

Una estrategia que permitió llegar a casi todos los bebés

La iniciativa contempló a los niños nacidos entre el 1° de enero y el 15 de septiembre de 2026 cuyas madres no habían recibido adecuadamente la vacuna durante el embarazo, independientemente de que sus familias tuvieran cobertura pública o privada. También se incluyeron algunos niños de mayor edad con condiciones particulares de riesgo.

Según el balance oficial, más de 6800 niños recibieron el anticuerpo monoclonal, con una cobertura del 80% entre aquellos a quienes estaba destinado. En 22 departamentos provinciales, equivalentes al 85% del total, se alcanzó o superó ese porcentaje.

La estrategia preventiva permitió alcanzar una cobertura del 96,4% de la población infantil objetivo durante el invierno de 2026 Getty Images

“Cuando tenés tanta gente inmunizada por distintos medios, la cantidad de enfermedad y la severidad bajan mucho”, explicó Pieckenstainer. El ministro destacó que, además de la reducción del 73% en las internaciones de menores de un año, las hospitalizaciones en terapia intensiva disminuyeron un 85%.

“De enero a mayo, los equipos de inmunización tuvieron que salir a buscar a todos los chicos casa por casa, puerta por puerta”, recordó el funcionario. Según explicó, ese operativo demandó entre 15 y 20 días de trabajo intensivo y fue fundamental para alcanzar una cobertura tan elevada.

La respuesta de las familias, agregó, superó las expectativas. Las autoridades desarrollaron una campaña de comunicación para explicar los beneficios de la inmunización y compartieron experiencias internacionales, entre ellas las de Chile, Paraguay y Bogotá.

El impacto también se reflejó en el funcionamiento del sistema sanitario. Durante el pico de circulación de enfermedades respiratorias, registrado en la semana epidemiológica 26, Córdoba contabilizó 443 pacientes internados, frente a los 647 del año anterior.

Entre los menores de cinco años hospitalizados, el porcentaje de muestras positivas para VSR disminuyó un 65,31%. Además, la provincia registró 1143 casos menos que durante la temporada previa y la tasa de incidencia en ese grupo alcanzó su nivel más bajo desde 2020.

Las internaciones en terapia intensiva por VSR en menores de un año disminuyeron un 85%, según el Ministerio de Salud de Córdoba

Para el infectólogo y epidemiólogo cordobés Hugo Pizzi, los resultados muestran el potencial de incorporar herramientas preventivas capaces de reducir las formas graves de la enfermedad.

“La estrategia fue formidable”, afirmó. Y explicó que su valoración responde tanto a la ausencia de fallecimientos como a la reducción de las internaciones por una patología que suele generar una importante demanda asistencial durante los meses fríos.

Eduardo López, infectólogo pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explicó que la principal ventaja de la estrategia combinada es que permite proteger a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo. Según señaló, este año la cobertura de vacunación materna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) en la Argentina ronda el 74% o 75%, lo que deja a aproximadamente una cuarta parte de los bebés sin esa protección. “La ventaja de la estrategia combinada es que a ese grupo de chicos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo se les puede administrar el anticuerpo monoclonal al nacer, de manera que quedan protegidos”, explicó. El especialista destacó que países como Chile y España alcanzaron coberturas superiores al 95% mediante la administración de anticuerpos monoclonales a los recién nacidos.

López también subrayó la importancia de extender esta protección a los niños con factores de riesgo, como aquellos con síndrome de Down, enfermedades neurológicas, cardiopatías, inmunodeficiencias o enfermedades pulmonares crónicas. En esa misma línea opinó Daniela Hozbor, experta en vacunas, que describió a ambas estrategias como “complementarias”.

Los anticuerpos monoclonales aportan defensas ya desarrolladas contra el virus y permiten proteger a los bebés mediante una sola aplicación

La importancia de la vacunación durante la gestación

Un estudio argentino publicado en 2025 en la revista científica The Lancet Infectious Diseases también aportó evidencia sobre la importancia de la prevención. La investigación, denominada BERNI, se realizó en 12 hospitales de siete provincias argentinas y analizó a 505 bebés menores de seis meses hospitalizados por infecciones respiratorias durante 2024. De ellos, 286 tenían diagnóstico confirmado de virus sincicial respiratorio (VSR). Se registraron tres fallecimientos asociados al virus, todos en hijos de madres que no habían recibido la vacuna durante el embarazo.

El trabajo, desarrollado por investigadores de iTRIALS y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), encontró que la vacunación materna tuvo una efectividad del 78,6% para prevenir hospitalizaciones por VSR durante los primeros tres meses de vida y del 71,3% durante los primeros seis meses. Frente a las formas graves que requirieron internación, la protección alcanzó el 76,9%.