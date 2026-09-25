¿Una señal del Súper Niño?: tras el paso de un “río atmosférico”, hubo un récord histórico de lluvias en la Patagonia norte

Jamás, desde que existen registros, había llovido tanto en la región norte de la Patagonia, especialmente en la zona andina, como ayer. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a partir de una comparación histórica que se remonta a la década de 1960. El fenómeno aparece como una posible señal de lo que podría ocurrir en los próximos meses mientras el Súper Niño continúe activo a escala global.

“Solo Bariloche registró, en dos días, casi 70 milímetros y el registro histórico máximo era de 55. Fijate que en apenas dos días se superó el promedio mensual. Es un río atmosférico el que cruzó la cordillera y produjo esto”, explicó a LA NACION Esteban Zuccaro, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y meteorólogo del SMN.

¡Precaución! ⚠️

Por el intenso temporal de lluvia anunciado por el @SMN_Argentina el camino de Confluencia a Villa Traful está cortado por el desborde de varios arroyos.

Patagonia 🇦🇷⚠️🌧 pic.twitter.com/2rr2gSpZNC — Lili Sur (@lfsur) September 24, 2026

Para imaginar un río atmosférico hay que alejarse de la idea de los cursos de agua que existen sobre la superficie terrestre. Estos ríos son, en realidad, enormes corredores de vapor de agua que se desplazan en una misma dirección a velocidades muy altas. “Tienen un ancho que puede llegar a 500 kilómetros y una longitud de miles de kilómetros”, agregó Zuccaro. Y una parte de ese fenómeno fue la que descargó precipitaciones sobre Neuquén y provincias vecinas.

Pero esta masa de agua suspendida tampoco se parece necesariamente a las nubes blancas y esponjosas que se observan en un día tranquilo. Zuccaro explicó que, en la atmósfera, existen distintos mecanismos que pueden desencadenar la precipitación de ese vapor. Puede ocurrir que una disminución de la temperatura haga que el agua cambie de estado. También puede suceder que la concentración de humedad sea tan elevada que termine precipitándose por efecto de la gravedad y de corrientes de aire que, en el episodio de ayer, impulsaron el sistema a más de 100 kilómetros por hora.

“Lo que pasó en este caso es que este río cargado de vapor de agua vino desde el Pacífico y cruzó la Cordillera de los Andes”, señaló Zuccaro. Y fue precisamente al atravesar la cordillera cuando esa masa de aire húmedo comenzó a enfriarse, favoreciendo la condensación y generando precipitaciones extraordinarias sobre territorio argentino.

Según informó ayer LA NACION, la saturación de los suelos provocó emergencias climáticas, derrumbes, cortes de rutas y la suspensión generalizada de las clases. El SMN elevó la situación a alerta roja, con epicentro en Neuquén y Río Negro, mientras que la alerta naranja alcanzó a gran parte de la región andina del norte de la Patagonia.

En Neuquén se suspendieron las clases en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, Aluminé, Villa Traful, Andacollo y Añelo.

A la par, se restringió la circulación nocturna desde Villa Pehuenia hacia el sur, mientras que Vialidad Nacional dispuso el corte de la ruta nacional 40 en el tramo conocido como Siete Lagos, entre Río Hermoso y el lago Villarino, debido a la acumulación de sedimentos y los intensos escurrimientos de agua.

En Bariloche, provincia de Río Negro, el intendente Walter Cortés declaró la Emergencia Climática en todo el ejido municipal. Además, se recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, se suspendió parte de la circulación vehicular y se pidió al sector privado implementar modalidades de trabajo remoto o flexibilizar horarios sin aplicar sanciones ni descuentos salariales.

En Chubut se registraron precipitaciones abundantes en la cordillera y vientos de extrema intensidad en el centro y sur provincial. La provincia no estuvo bajo alerta roja, pero sí bajo alerta naranja, con registros comparables a los observados en las provincias vecinas. Hoy, el SMN redujo el nivel de alerta en gran parte de esas áreas, aunque permanece vigente la alerta amarilla.

Si bien Zuccaro reconoció que todavía resulta difícil atribuir este episodio de manera concluyente al fenómeno de El Niño, que continúa fortaleciéndose en el Pacífico, consideró que podría existir una relación. “Como está habiendo mayor convección en el Ecuador y más evaporación, calculo que hay más humedad en la atmósfera y que, por las dinámicas atmosféricas, esa humedad se está transportando hacia otras regiones”, explicó.

No obstante, el especialista advirtió que todavía no existen estudios suficientes para afirmarlo con certeza. “Podrían pasar algunos meses antes de poder aseverarlo”, concluyó.